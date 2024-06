Analizan quitar el cepo para hacer dólar MEP a quien saque un préstamo prendario

Desde las concesionarias de maquinaria agrícola le solicitaron al Gobierno, a través del Ministerio de Economía, del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que elimine el parking del dólar MEP de un día, al igual que lo acaba de hacer recientemente para quienes tomen créditos hipotecarios UVA.

Los rodados, al igual que los inmuebles, cotizan en dólares, y la variación en el tipo de cambio, que como en el caso del dólar financiero ha llegado a subir 5% en una sola rueda, puede llegar a involucrar que el tomador del crédito se quede sin dinero suficiente para adquirir el vehículo si la operación no se realiza en forma simultánea.

Por ahora, la excepción va exclusivamente para los hipotecarios, pero podría llegar a ser la próxima excepción para incentivar el crecimiento de estos tipos de préstamos.

Cuál es la nueva medida del BCRA que traerá calma al dólar MEP y al CCL

¿Vuelve el carry trade?: cómo es el mecanismo para ganar en dólares invirtiendo en pesos

Créditos en dólares

Desde que asumió la presidencia Javier Milei, el 10 de diciembre pasado, los créditos del sector privado en dólares casi se duplicaron, y pasaron de u$s 3556 millones a u$s 6344 millones el 11 de junio, última cifra disponible en la web del Banco Central.

Dentro de los créditos privados en moneda extranjera, más que se duplicaron fueron los adelantos, que pasaron de u$s 2239 millones el 10 de diciembre del año pasado, cuando asumió Milei, a u$s 4591 millones el 11 de junio, mientras que los prendarios pasaron de un stock de u$s 226 millones a u$s 435 millones, según las estadísticas del BCRA.

¿Quiénes demandan este tipo de préstamos en divisas?

"Es el campo, son los sectores de oil & gas, sectores que generan dólares. Y el crédito es refinanciación, y financiamiento para cosechadoras, todo lo relacionado con exportaciones", advirtió el CEO del Santander, Alejandro Butti, durante un encuentro que mantuvo en El Cronista junto a otros banqueros.

Los bancos pagan un promedio de 0,3% anual por un depósito en dólares, ya que están muy líquidos, pero hay grandes entidades, como el Galicia, que están empezando a pagar 2,25% anual por un depósito a más de 270 días, porque están observando que de a poco se empieza a reactivar el crédito en moneda dura.

En ascenso

"En cuanto a los préstamos en dólares, respecto del mes pasado, el monto total ha presentado una suba del 10,2%. En cuanto a la variación interanual, presentó un aumento del 63,1%. El 72% del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de préstamos comerciales, los cuales aumentaron un 71,5% en el año y también subieron un 12,8% con respecto al mes anterior".

"Las manifestaciones de las autoridades económicas y monetarias, descartando variaciones bruscas en el tipo de cambio oficial en el corto plazo, facilitan la recuperación del financiamiento en divisas", revela un informe de First Capital Group, que lleva la firma de su socio, Guillermo Barbero.

Financiación

Durante mayo pasado el Banco Nación destinó u$s 386 millones para financiar el comercio exterior, mientras destinó u$s 1200 millones a inversiones y capital de trabajo a favor de Mipymes y grandes empresas de todo el país.

El BNA ya desembolsó durante 2024 préstamos por más de u$s 4000 millones, con lo cual se perfila un sendero de mejoras en los indicadores de actividad económica, especialmente la producción y la exportación.

El tema, claro, es que con estas tasas tan bajas de financiación, a los agroexportadores no les conviene liquidar. Aunque, por ejemplo, en el caso de los créditos del BNA para compra de maquinaria para agroexportadores, si retienen soja, la tasa en pesos equivale al 48% TNA. Y si son préstamos en dólares, se liquidan a través del MULC.