El expresidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, analizó cuál es la situación de las reservas y estimó cuál es el verdadero "poder de fuego" que tiene la entidad dirigida por Santiago Bausili hoy.



Según un informe de la Fundación Capital, el Banco Central tiene reservas negativas por unos u$s 5.000 millones y fondos disponibles para hacer frente a eventualidades en el mercado cambiario que rondan los u$s 900 millones, algo así como la "caja chica" de la entidad.

Con este planteo, Redrado abordó un dato clave que genera debate en el mundo financiero: cuál es el verdadero poder de fuego del BCRA para hacer frente , por ejemplo, a una corrida cambiaria, mientras el mercado presiona para que el Gobierno levante las restricciones.

Alerta por reservas: el dato que deben mirar Milei y Bausili según Redrado





Ayer martes, las reservas brutas del Banco Central cerraron en u$s 27.377 millones. Redrado estimó que aunque las reservas netas sean negativas por u$s 5.000 millones, hay un remanente de u$s 900 millones que son "la caja chica" del BCRA.

El economista explicó que "este es un ejercicio hecho a medida por parte de Fundación Capital", cuya innovación "es mirar a las reservas de acción caja, cuánto es la caja que realmente tiene el presidente del Banco Central cuando mira a los dólares contantes y sonantes".

El análisis especifica cuáles son los dólares "exigibles" dentro de las arcas del Central y cuáles son de libre uso para el organismo.

"Las reservas netas son negativas en poco menos de u$s 5.000 millones. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto de eso es exigible? ¿Cuánto de esas deudas que tiene hoy el Banco Central son exigibles? Y ahí vemos la deuda con SEDESA, primero, no es exigible en el corto plazo y por lo tanto el Banco Central no va a pagar esos u$s 1.918 millones. Y tampoco es exigible el swap a pesar de la tensión que ha habido en la relación bilateral con China", explicó Redrado.

En esta línea, aseguró que "de las reservas netas, quedan prácticamente u$s 900 millones en lo que se llama versión caja".

Redrado destacó que "este es un número que habitualmente no se discute en la profesión", ya que "se miran solamente a reservas netas". "Ahí tenemos una ventaja adicional, el hecho de haber estado cinco años y medio conduciendo el Banco Central nos permite hacer este análisis de caja, de cuántos dólares realmente tiene el Banco Central", observó.

El blanqueo de capitales, clave para sumar reservas





Redrado destacó la importancia del blanqueo de capitales para sumar dólares "propios", sin necesidad de acudir a organismos o financiamiento externo.

"Está claro que el Gobierno ve también estos números, ve la restricción de caja que tiene el Banco Central hacia adelante y dice ‘Señores, necesitamos más dólares'", indicó.

Asimismo, subrayó que ya en agosto se observó un incremento del nivel de depósitos en dólares producto de la apertura de las cuentas CERA, las especiales para el sinceramiento fiscal.

Redrado estimó que a fin de año, el Gobierno puede recaudar cerca de u$s 3.000 millones producto del blanqueo y el adelanto de bienes personales.

En este punto, destacó que las dos variables a monitorear para estimar la "fuerza" de las reservas son la brecha cambiaria y el riesgo país. Además, consultado sobre si los "dólares frescos" necesarios para pensar en salir del cepo cambiario pueden venir del Fondo Monetario, Redrado consideró que el acuerdo "va haber sí o sí".

Y explicó que "si el Gobierno tiene suficientes dólares a través del blanqueo, eso seguramente nos permitirá seguir bajando la brecha cambiaria".

"Por lo tanto, la definición de la negociación final con el Fondo va a estar muy probablemente último trimestre o primer trimestre del año que viene, a más tardar; y dependerá también del nivel de convergencia que tengan las variables cambiarias, la brecha cambiaria, el nivel de riesgo país", señaló Redrado.