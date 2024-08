Blanqueo de capitales: guerra entre bancos y agentes de Bolsa para captar clientes

La puesta a punto del blanqueo de capitales pone a prueba una lucha entre los bancos y las sociedades de Bolsa para ver quién se queda con los dólares de sus clientes.

El entramado incluye a las famosas CERAS, que son ni más ni menos que las cuentas de regularización de activos, que primero la persona debe abrirla en el banco y depositar la plata, para luego mandarla a la Alyc. Es ahí donde los bancos tratan de retener a toda costa a sus clientes.

El dólar financiero testeó la zona de los $ 1260: hasta dónde va a llegar

Mejora la cadena de pagos y afloja el pedido de cash contra entrega

Guerra

"Hay bancos que dicen que hay que tener el dinero en la entidad hasta el 30 de septiembre en caso de ser hasta u$s 100.000 y no es así. Además nos están dificultando la transferencia diciendo que no puede transferirse electrónicamente de los bancos a las Alycs, cuando no es necesario tener que ir a la sucursal para hacer una transferencia de cuenta especial a cuenta especial", revelan los agentes bursátiles.

La sugerencia que le dan a sus clientes es la siguiente: "Si el banco no les permite transferir de la cuenta especial de blanqueo del banco a la comitente especial de la Alyc, se debe mencionar el punto 3 de la circular A8062 del Banco Central.

Está todo habilitado desde el momento T+0 de la acreditación del depósito. La circular establece que está habilitada la transferencia de cuenta especial a cuenta especial desde Homebanking y que no hace falta ir a ninguna sucursal".

Comitentes

"Los bancos van a intentar que los dólares queden en sus comitentes, cuando hay clientes que prefieren llevarlos a las Alycs porque sienten que tienen más asesoramiento, de ahí la puja entre banco y Alyc para ver quién logra retener al cliente" advierte Adriana Marinelli, especialista en mercados de capitales.

Lo hará quien ofrezca el mejor servicio, soporte y asesoramiento, ya que se debe articular la parte impositiva con la financiera. Una única solución donde estén ambos soportes.



Comenta que las Alycs se encuentran muy activas en el armado de carteras para el blanqueo, por lo que habrá también una competencia entre los distintos activos autorizados a invertir, como bonos, acciones, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión productivos que todavía no están en el mercado pero prontamente lo harán.

Alycs de bancos

"Es vox pópuli que las Alycs de los bancos son más costosas, ya que los bancos tienen productos más amplios, como préstamos, financiación y cuentas sueldos, pero hasta los FCI pueden ser suscriptos directamente desde el banco".

"El cliente tiene la comodidad de hacer todo desde la misma plataforma del HomeBanking, mientras las Alycs tienen productos propios más financieros, pero lo cierto es que esto estimula tanto al mercado de capitales como al financiero", sostiene Marinelli.

Regulación famosa

La famosa regulación del Banco Central A7340, de la que tanto se quejan todos los actores del mercado bursátil, porque obliga a mandar los dólares de la Alyc al banco ida y vuelta antes de invertirlos, no aplicará para el blanqueo.

Al mismo tiempo, el gabinete económico está analizando si generaliza la medida a todas las operaciones. Por lo pronto, quien tenga dólares para blanquear puede aplicarlos automáticamente a los activos, sin tener que pasar por el sistema bancario y después tener que volver a la Alyc.

Dónde invertir

Maximiliano Donzelli, Research Manager de IOL invertironline, sugiere invertir en el bono Bopreal 2026, que tiene un rendimiento anual del 27%, con una duración de 1,82 años, lo que lo convierte en el más atractivo de las 3 series, dado su rendimiento y plazo.

Como segunda opción elige la Lecap con vencimiento en noviembre para apostar por el carry trade de corto plazo, ya que rinde una tasa efectiva mensual del 3,7%. En un escenario de desaceleración de la inflación, permitirá tener un rendimiento sobre el IPC.