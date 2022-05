Alerta cuota: desde hoy será más caro tarjetear en 12 pagos

Cada vez que el Banco Central sube la tasa de interés para contener la inflación, a la larga o a la corta repercute negativamente, sobre todo en los créditos al consumo.

Tarjeteo

Como a los bancos se les encarece el costo del fondeo, no tienen otra opción que trasladarlo hacia su tasa activa, por lo que no sólo suben la tasa de los préstamos personales, prendarios y de adelantos en cuenta corriente, sino también la de financiación con tarjeta de crédito.

Las 12 cuotas tenían una tasa nominal anual del 75%, que desde el 1° de abril escalaron al 78% por la suba de tasas del BCRA, desde hoy volvieron a subir, ahora al 84%, que al sumarle el IVA, los seguros de saldo deudor y demás gastos administrativos terminan arrojando un costo financiero total que, depende el banco, llegan casi a duplicar esa cifra, ya que oscilan el 160% anual.

Extrabancarias

En tanto, las seis cuotas, que tenían una tasa nominal del 75%, pasaron al 81%, siempre cuando se trata de tarjetas emitidas por instituciones financieras, ya que las extrabancarias tienen tasas más altas, al llegar a un público de menor poder adquisitivo.

La de Cencosud, por ejemplo, tenía una tasa del 88% y se elevó al 94% para las 12 cuotas, lo que termina duplicándose al llegar al bendito costo financiero total, por lo cual el tarjetahabiente terminará pagando prácticamente el triple por lo que compró luego de un año.

Ahora 12

La solución es el Ahora 12, que tiene una tasa nominal del 33% para las 12 cuotas y del 38% anual para las 24 cuotas, con lo cual conviene patear dos años los consumos.

El tema es que sólo los plásticos emitidos por bancos tienen el Ahora 12, mientras que las tarjetas de cadenas de retail, shoppings y supermercados no lo tienen más desde hace años.

Subsidio al rico

O sea, es una forma del Gobierno de subsidiar al de mayor poder adquisitivo, que tiene una tarjeta bancaria. Incluso, al que más plata gana, que es quien tiene más límite para poder tarjetear con el Ahora 12.

Los bancos no actualizan el cupo de compras en cuotas porque no les conviene el Ahora 12, ya que es una financiación a una tasa nominal del 33%, que no le conviene, pues es menor que la de fondeo, del 48% por los plazos fijos que debe pagar.