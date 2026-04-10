Luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) flexibilizara un poco más el cepo para personas y empresas este jueves, un mensaje del ministro de Economía Luis Caputo en la red social X despertó suspicacias en torno a las percepciones del 35% que todavía tiene el dólar tarjeta. Vale recordar que si bien el gobierno de Javier Milei eliminó hace un año las percepciones impositivas sobre la compra de moneda extranjera (atesoramiento) para las personas humanas, no hubo modificaciones sobre los recargos para el turismo y los pagos con tarjeta en dólares. En cierto modo, y tal como publicó El Cronista hace unos meses, parte de esa decisión se explica en la recaudación fiscal. “Percepciones, AFUERA”, publicó Caputo en respuesta al posteo de un usuario que hablaba sobre la baja del dólar y la compra de reservas por parte del BCRA. “¿El Ministro de Economía estaría indicando que se eliminan las percepciones del 35% sobre los consumos en tarjeta de crédito que se pagan en pesos, sobre los pasajes con destino al exterior que se pagan en pesos, y otros mas?”, planteó el tributarista Sebastián Domínguez. “Sería una excelente noticia. Se terminaría con la utilización de los impuestos para resolver problemas cambiarios”, agregó. Aunque desde abril de 2025 se eliminaron las restricciones cambiarias para personas humanas, el Gobierno optó por mantener el dólar tarjeta. Este funciona como un precio diferencial, ya que suma al tipo de cambio oficial minorista -que hoy ronda los $ 1405- una percepción del 30% correspondiente al Impuesto a las Ganancias o a Bienes Personales, según la situación fiscal del contribuyente. De este modo, hoy en día se termina pagando un dólar superior a los $ 1800. Domínguez explicó que esto termina perjudicando tanto a las empresas como a las personas que tienen algún gasto en moneda extranjera. “Las empresas que necesitan acceder al MULC para el pago de importaciones deben pagar los consumos y pasajes con pesos y terminan pagando una percepción adicional que les incide financieramente y hasta económicamente", indicó. Por otro lado, recordó también que “las personas humanas se ven obligadas a pagar la percepción cuando el consumo del exterior ya viene pesificado en el resumen de la tarjeta o cuando tienen que comprar un pasaje y no tienen la posibilidad de pagarlo con dólares o incluso cuando se olvidan de cancelar con dólares el saldo de la tarjeta hasta el día de vencimiento”. “En esos casos también se pueden ver perjudicados financieramente porque la percepción la utilizan mucho tiempo después o terminan solicitando la devolución y se demora hasta años”, remarcó. Para Domínguez, “de confirmarse este X del Ministro, sería una excelente noticia”. Este jueves el BCRA aprovechó la baja del dólar para flexibilizar el cepo para personas y empresas, con una serie de medidas que, en su mayoría, normalizan situaciones y en otras tratar de evitar maniobras especulativas. Estas decisiones se combinan con la norma de la Comisión Nacional de Valores que dispuso una excepción al límite diario de $ 200 millones para transferencias de valores negociables al exterior que se aplica a no residentes.