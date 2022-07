Blue récord por "sugerencia" de no operar dólar Bolsa

"Mi agente no me deja operar contado con liqui". El mensaje pasó rápidamente desde las Alycs a sus comitentes que más operan, para obedecer el pedido de la Comisión Nacional de Valores, ahora presidida por el kirchnerista Sebastián Negri, que desplazó de su lugar a Adrián Cosentino, un hombre más cercano a los mercados.

Reunión del nuevo presidente de CNV con agentes: qué les dijo ante rumores de cepo al dólar



Alberto le dio un portazo a La Bolsa: primer aniversario sin presencia oficial



Feriado cambiario

"Desde el Gobierno nos pidieron que colaboremos con el contado con liqui", fue, palabras más, palabras menos, el mensaje que Byma hizo llegar a los agentes desde la mañana.

"No fue un pedido, sino una sugerencia", aclaran del otro lado del mostrador. Los Alycs se vieron condicionados, porque nadie quiere negarse y que en el mismo día le aparezca una auditoría de sorpresa por parte del CNV.

Blue record

Estos telefonazos provocaron una escalada del blue a $ 305, porque muchos importadores, al no acceder a los dólares del MULC, deben ir por el contado con liqui. Pero al tener vedado por ahora este mercado, fueron a abastecerse al mercado paralelo, lo que provocó la disparada del billete que se vende en las cuevas.

"Nos dicen que no operemos la especie C, el cable. Estos manejos usualmente son por una semana, así que en unos días volvemos al acecho", se sinceran en el mercado.

Parate

"Luego se normaliza un poco todo y se vuelve a operar. Podes hacer desaparecer la variante C de los tickers de Byma que no pasa nada, los inversores giran sus Cedears afuera. O si quieren hacer CCL también van por Euroclear", advierten en las mesas.

Desde luego, que hagan desaparecer los ticker C de Byma sería una mala noticia para el mercado en general, no sólo para Byma.

También para el Banco Central que, según dicen en las mesas, habría surtido fuerte en contado inmediato de GD30 para frenar suba del dólar MEP, luego de que pasara su récord histórico de $ 300.

Moderación

"No lo definiría llamado, fueron sugerencias a ser moderados, entendiendo la realidad", se defienden. Pidieron no meter a los robots a operar a full en el mercado, ya que esas operaciones desvirtúan y desarbitran todo, para no meter turbulencias donde se necesita aplacar un poco.

"Son charlas amigables, amistosas, son sugerencias; en el pasado un par se rebelaron y ahí sí los llamaron, pero de más arriba. Te agradecen, porque le explicás 'para qué van a salir en la foto' de quién sobresalió en volumen. No podemos obligar, y nunca lo vamos a hacer, no está en la concepción de Byma manejar la operatoria, pero teníamos que decirles que los van a estar mirando", comentaron.

Nadie se rebeló, ya que no le conviene a nadie que el mercado sea más complejo de lo que ya está. "Hicimos caso porque no queremos que nos vengan a hacer alguna maldad, no nos queda otra", admitió uno de los receptores.