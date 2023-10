A cuánto espera el mercado que esté el dólar a fin de diciembre

Las filtraciones son numerosas, no sólo por la evolución del dólar oficial, en la Bolsa, el Qatar o el blue, sino que llegan a la operatoria de futuros. El temor a una disparada de la moneda norteamericana en todas sus vertientes hizo que en el Matba-Rofex hubiera alzas de 9% a $ 795 para los contratos a fin de diciembre, coincidente con lo que serán los primeros pasos del futuro gobierno.

La jornada estuvo en línea con lo que fue una tendencia de búsqueda de refugio ante la incertidumbre existente en la plaza: salida de plazo fijos y fondos comunes de inversión hacia las posiciones más seguras y líquidas. El BCRA extendió su intervención hasta el Matba-Rofex, con u$s 300 millones vendidos en las transacciones de más corto plazo, es decir los contratos a fin de octubre y noviembre.

Milei, incertidumbre electoral y caída de plazos fijos despertaron al dólar blue



La suba que espera el mercado para el tipo de cambio oficial hasta fin de año desde los $ 350 actuales es de 128%, lo que implica en paralelo un salto en los precios, una inflación reprimida ante el atraso del dólar fijado por el BCRA. Pero en 2024 también sigue el pesimismo financiero, dado que para fin de enero se operó a $ 1040, con un salto de 30% adicional en el primer mes del año próximo. Para fin de febrero, se opera a $ 1.178 con otro salto del 14% en ese mes.

La tensión existente en la plaza cambiaria hizo que el volumen de negocios trepara a u$s 1800 millones, con gran participación de ventas de la entidad que preside Miguel Pesce. La intervención ayer fue masiva, con u$s 100 millones en el spot o contado y u$s 70 millones en la Bolsa. Pero al mismo tiempo el BCRA salió a sostener los precios de las letras y bonos en pesos (los ahorristas salen de estos activos ante las dudas en la capacidad de pago de sus cláusulas de ajuste) pero lo hace emitiendo pesos que terminan retroalimentando la demanda de dólares en el resto de los mercados.

La lectura de los precios de las operaciones a fin de octubre y noviembre esta viciada de la intervención del BCRA con cierres a $ 370 y $ 465 respectivamente. No es que el mercado no contemple un salto devaluatorio tras las elecciones generales o el ballotage, sino que el BCRA le pone techo a la suba y las empresas y personas demandan ante el menor precio existente fruto de la oferta de la entidad monetaria.

El gran interrogante pasa por la reacción que pueda llegar a adoptar el Gobierno con el dólar oficial en caso de que no sea parte del ballotage del 19 de noviembre. El mercado opera a ciegas dado que las encuestas carecen de credibilidad y no hay posiciones descontado un triunfo o no de un candidato. ¿Seguirá interviniendo el BCRA después del 22 de octubre? Por lo pronto, las municiones son escasas por más que en la plaza de futuros tenga un margen adicional para las ventas.

Los antecedentes juegan en contra de la estabilidad del mercado, debido a que, tras las PASO de agosto, el Gobierno dispuso una devaluación del 22%, y por ello las expectativas devaluatorias existentes ahora. Los números del BCRA no son alentadores por la escasez de reservas y el goteo de los depósitos en pesos y dólares del sistema financiero.

Ante este contexto, la búsqueda de cobertura del sector privado ante la devaluación inevitable crece, y más cuando las definiciones de los candidatos no tranquilizan a los operadores. Las medidas que tiene a mano el equipo económico son muy reducidas por el bajo stock de dólares en las arcas del BCRA y la poca utilidad de una suba de las tasas de interés.

Licitación: en medio de la tensión cambiaria, Massa busca una señal de confianza en el peso



Por si fuera poco, hasta se desconfía de las coberturas y el cumplimiento de los contratos en caso de un salto importante del dólar oficial. Todo es duda en la Argentina.