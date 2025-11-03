Warren Buffett vendió acciones por tercer año consecutivo, mientras el director ejecutivo de Berkshire Hathaway entra en sus últimos meses al frente del vasto conglomerado que construyó durante más de seis décadas. Berkshire Hathaway reveló el sábado que había vendido otros U$S 6.100 millones en acciones ordinarias durante los tres meses hasta el 30 de septiembre. Buffett ha visto más oportunidades en vender que en comprar, ya que los precios de las acciones se dispararon en varios sectores. En los últimos tres años, Berkshire ha vendido aproximadamente U$S 184.000 millones en acciones. Las reservas de efectivo del conglomerado continuaron creciendo y alcanzaron un nivel récord, con U$S 382.000 millones provenientes de negocios que abarcan los sectores de seguros, manufactura, energía y una de las mayores redes ferroviarias de América del Norte. Sin embargo, esa cifra no incluye los pagos pendientes por las tenencias de bonos del Tesoro a corto plazo, que Berkshire señaló rondaron los U$S 23.000 millones en el trimestre. El precio de las acciones del grupo ha quedado rezagado respecto del índice S&P 500 desde que el empresario de 95 años anunció sus planes de dejar el cargo de director ejecutivo a fin de año. En enero será sucedido por Greg Abel, el canadiense de 62 años que dirige las operaciones no relacionadas con seguros de Berkshire. "Fue un trimestre sólido en todos los frentes", afirmó Chris Bloomstran, presidente y director de inversiones de Semper Augustus Investments, accionista de Berkshire. Tras años sin concretar grandes adquisiciones, Berkshire cerró una operación importante el mes pasado al acordar la compra del negocio petroquímico de Occidental Petroleum en una transacción en efectivo por U$S 9.700 millones. Fue el primer acuerdo significativo dirigido por Abel. Los inversores se han mantenido muy atentos a la sucesión desde que Buffett anunció en mayo, durante la reunión anual de accionistas en Omaha, que dejaría su cargo. En ese período, las acciones clase A de Berkshire -que otorgan mayor derecho de voto- han caído alrededor de un 12%, incluso mientras el S&P 500 subió cerca de un 20 %. Aun así, algunos inversores siguen optimistas. "Greg está perfectamente preparado para tomar las riendas de Warren", dijo Bloomstran. "Lo entiende; creo que es la persona ideal para dirigir el negocio". Buffett ha pedido a los accionistas que presten más atención al beneficio operativo, que se vio afectado por las fluctuaciones cambiarias de los últimos meses. Al incluir los efectos de las divisas, las ganancias de Berkshire aumentaron un 34% interanual, hasta los U$S 13.500 millones. Las utilidades se vieron impulsadas en parte por las operaciones de seguros, ya que su filial Geico aumentó la cantidad de pólizas durante el trimestre y las ganancias de suscripción del sector se triplicaron hasta los U$S 2.400 millones en los últimos doce meses. Aunque Estados Unidos tuvo una temporada de huracanes relativamente leve, las empresas del grupo sufrieron pérdidas por U$S 1.100 millones debido a los incendios forestales que devastaron Los Ángeles. El negocio energético del conglomerado enfrentó un trimestre más difícil, al reportar una provisión adicional de U$S 100 millones por pérdidas vinculadas a incendios. PacifiCorp, una de sus filiales de servicios públicos, enfrenta demandas colectivas por un incendio ocurrido en 2020 en Oregón y California. Berkshire es conocida por mantener sus inversiones durante años y figura entre los mayores accionistas de Apple. Aunque Buffett aún no ha informado si vendió acciones de la fabricante del iPhone en el tercer trimestre, ha reducido su participación en los últimos años. Las tenencias de acciones del grupo aumentaron a U$S 283.000 millones en el trimestre, incluso mientras continuaba desinvirtiendo parte de su cartera.