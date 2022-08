¿Se puede rediseñar una ciudad para el nuevo mundo del trabajo?

En 1748, Giambattista Nolli publicó un mapa de Roma. No se parecía a nada que se hubiera visto antes.

No se limitó a representar a la ciudad solamente como los espacios entre las sólidas formas negras de los edificios, sino que mostró la verdadera complejidad de la metrópolis a ras de suelo. El mapa detallaba los interiores y patios públicos y accesibles, las iglesias y los jardines de los monasterios, los patios semipúblicos de los palacios, los antepatios porticados de las oficinas públicas, los callejones de acceso y las vías cubiertas. Presentaba a la ciudad desde el punto de vista de un recorrido a pie de un habitante familiarizado con un uso mucho más complejo y matizado del espacio , tanto público como privado, que la habitual vista de pájaro neutral.

En el norte de Europa, un mapa de este tipo podría haber tenido un aspecto muy similar: los interiores de los edificios, los salones de los gremios, los mercados, las iglesias, las bolsas, los callejones y los pórticos. Era una ciudad permeable en la que lo público y lo privado, el trabajo y el hogar estaban menos delimitados, en la que los comerciantes y posaderos vivían encima de sus locales, en la que se podía comerciar en una iglesia (pensemos en esos cuadros holandeses de hombres importantes discutiendo sobre negocios en amplias naves góticas), en un patio o en un café.

También la corte real era un lugar más público y accesible, con cortesanos y ciudadanos que se reunían para hacerse notar y estar cerca del poder. Los corredores de bolsa londinenses del siglo XVII se reunían en cafeterías como Jonathan's en Change Alley (tras haber sido expulsados de la Bolsa por su comportamiento antisocial). El mayor mercado de seguros del mundo, Lloyd's of London, famosamente tiene el nombre de la cafetería en la que se fundó .

Antes de la invención de la oficina a finales del siglo XIX, toda la ciudad era un lugar de trabajo. La cuestión es si podría regresar esa idea de la propia ciudad como lugar de trabajo disperso.

Todos hemos trabajado en cafeterías, aeropuertos, trenes, aviones y, por supuesto, en casa. Todos hemos hecho llamadas en la calle o chismorreado a la salida de una taberna. Conforme el mundo del trabajo se transforma tras la pandemia, ¿cómo podría adaptarse la propia ciudad?

La primera respuesta a una fuerza laboral menos atada y al culto a la empresa "startup" fue el espacio de trabajo compartido, que surgió en San Francisco a mediados de la década de 2000 y se vio muy afectado con la espectacular implosión del proveedor de espacios de oficina WeWork en 2019. Sin embargo, a pesar del futbolín y el café gratis, sigue siendo una oficina más. Durante más de un siglo, la oficina ha sido un edificio único, una concentración de trabajadores, primero construida por las corporaciones como un condensador eficiente y un marcador de poder y presencia en la ciudad y luego, cada vez más, como una clase de activo.

Las oficinas de todo el mundo parecen todas iguales porque los inversionistas extranjeros pueden entender más fácilmente lo que están comprando: metros cuadrados, no cultura; espacio de trabajo, no arquitectura. Peter Wynne Rees, exjefe de planificación de la City of London Corporation, dice que pasó su tiempo allí "intentando devolverle el 'lugar' al 'lugar de trabajo'. Cuando empecé en la década de 1980, la City de Londres estaba muerta después de las 5:30 p.m. Ahora tenemos salas bancarias convertidas en clubes nocturnos. Tenemos que entender que esa gente que chismosea a la salida de las tabernas o en los alrededores de Lloyd's también está trabajando".

Richard Sennett, profesor de sociología de la Escuela de Economía de Londres está de acuerdo. "Los franceses van a la cafetería a la hora de almorzar y después del trabajo. Pero aún así están trabajando. Eso forma parte de la jornada laboral. El reto para las ciudades es cómo hacerlas más sociables tras el aislamiento de la pandemia".

Los centros de las ciudades están atravesando un momento de cambio radical. Las tiendas físicas se han visto desestabilizadas por el comercio minorista en línea; las oficinas siguen semivacías porque los empleados deciden trabajar desde casa. Los edificios públicos, las bibliotecas, las comisarías de policía, los baños, los bancos, los ayuntamientos, las iglesias y los centros comunitarios, se están convirtiendo cada vez más en hoteles o pisos conforme los ayuntamientos responden a la austeridad del gobierno.

Puede parecer que la infraestructura de los interiores públicos se está derrumbando, pero ha surgido toda una nueva capa de potencial. Los grandes almacenes, restaurantes y bares cerrados, los centros comerciales y las tiendas de moda vacías pueden aprovecharse. Más allá está la red de infrautilizados pero enormes vestíbulos de entrada de las empresas, espacios de representación ocupados únicamente por un guardia de seguridad. Si el problema es la seguridad, esos controles o barreras podrían simplemente subirse de nivel o trasladarse a los elevadores. Estos espacios podrían utilizarse para trabajar, para el comercio minorista, para la actividad. Esta reimaginación de algo entre el vestíbulo y la biblioteca podría constituir los patios de Nolli de la ciudad contemporánea.

Si las corporaciones, que a menudo eligen la ubicación de sus sedes para reducir las obligaciones fiscales, quieren aprovechar el atractivo de la ubicación de sus oficinas urbanas para la fidelidad y la calidad de vida de sus empleados, hay un compromiso. Las infraestructuras y la cultura financiadas por los contribuyentes podrían exigir un reembolso por la apertura de espacios corporativos a la ciudad. El vestíbulo del hotel ya se entiende como una especie de espacio público; el vestíbulo de la empresa debe pertenecer a ese mismo mundo, un lugar abierto - poroso y acogedor - a las funciones de la ciudad . Éstos son los lugares donde se producen los encuentros.

Jinhua Zhao, profesor asociado de planificación de ciudades y transportes del MIT, señala dos edificios de Boston. Está la Torre Hancock, un bloque de oficinas clásico, que describe como un "maravilloso edificio diseñado por IM Pei, que incluso tiene su propia plaza. Pero se siente muy frío, la gente no se siente parte de ello". También está el edificio Prudential: "La parte superior son oficinas, pero la primera y la segunda planta son comerciales, salas de exposición y una cancha de comidas. Es popular, pero podría haber sido un vestíbulo corporativo más".

El nuevo libro de Julia Hobsbawm, The Nowhere Office (oficina en ninguna parte), explora la forma en que el trabajo está cambiando y está de acuerdo en que podríamos ver la reutilización de los vestíbulos corporativos. "Se han quedado estancados en la seguridad posterior al 11 de septiembre. Hay una barrera física y cultural de entrada que se opone al deseo de reunirse y pasar el rato".

Una ciudad más permeable crea más lugares de trabajo, la propia ciudad se entiende como un entramado de espacios adaptables a los patrones preferidos del individuo. Los espías solían reunirse en los bancos de los parques, ¿por qué no las compañías? "Sin duda necesitamos espacios donde la gente pueda trabajar al aire libre", dice Rees. "Una ciudad necesita un ambiente laboral, pero no debe convertirse en un destino de ocio. No necesitamos más turistas, sino más gente que utilice la ciudad para trabajar".

¿Podemos crear un espacio exterior propicio para las reuniones? Con asientos colocados para facilitar el contacto, ¿quizás incluso mesas? Resulta que el aire fresco es bueno para evitar contagiarse de Covid. La aparición de "parklets" improvisados en las ciudades, con asientos y vegetación -a menudo en lugar de plazas de estacionamiento- ofrece un lugar para trabajar durante un rato.

En lugar de la precariedad del uso compartido de estaciones de trabajo, se podría animar a los trabajadores a relacionarse con la ciudad, a tener una reunión en el café de un museo, incluso a ver una exposición durante el horario laboral. "Uno podría preguntarse '¿para qué se usan las bibliotecas en el siglo XXI? ¿Para los libros o para el trabajo?'", dice Zhao, que ha estudiado el concepto de "tercer espacio".

No se trata de la colonización del espacio cívico por parte de las corporaciones, sino de que el uso de estos inesperados lugares urbanos pueda convertir a las ciudades en áreas más equitativas, en los que los ejecutivos compartirían espacios con todos los ciudadanos en lugar de confinarse en sus oficinas de los rincones y en sus coches.

Hay precedentes. El Somerset House de Londres se inició en 1776 como un vasto edificio público para la Marina Real y las nuevas oficinas públicas que supervisaban todo, desde la lotería hasta los taxis Hackney y las licencias de los vendedores ambulantes. Acogió a la Real Academia y las Reales Sociedades, mezclando la cultura y la ciencia con el gasto fiscal y militar. A finales del siglo XX, su amplio patio, tan grandioso como los de los grandes palacios, se utilizaba como estacionamiento para la Agencia Tributaria del Reino Unido. Ahora el Somerset House ha renacido como palacio de la cultura, albergando un revitalizado Instituto Courtauld, exposiciones y ferias de arte de gran éxito, eventos públicos y una serie de estudios subvencionados para más de 300 creadores, artistas y diseñadores, todo ello en este magnífico edificio. La forma en que se construyeron estas oficinas (y se construyeron como oficinas) se prestaba a la apropiación y a los cambios radicales de uso.

Muestra de arte en el Sommerset House, en Londres

A una escala diferente está The Department Store en Brixton, al sur de Londres, una olvidada gran tienda eduardiana que los arquitectos Squire & Partners transformaron en un centro público para eventos, reuniones, comidas y comercio local, manteniendo el carácter arquitectónico de los interiores. O puede mirar al antiguo matadero de Madrid, el Matadero, convertido en un agradable campus cultural con instalaciones compartidas, completamente abierto al público, un lugar vivo tanto de día como de noche, para el trabajo y para el juego.

La reutilización del espacio se ha convertido en una necesidad por razones de clima, sostenibilidad, energía incorporada y memoria, economía y continuidad. Es un requisito que se amplifica en los suburbios y en las ciudades más pequeñas, y que se ha vuelto aún más crucial para la supervivencia de la urbanidad. La pandemia ha demostrado cómo el trabajo desde casa puede revitalizar las calles principales de los suburbios -a veces llamadas "pueblos Zoom"- conforme la gente se reúne en ellas para utilizar sus instalaciones locales, pero es necesario que esto se intensifique.

Esta ciudad renovada y comprometida no requiere nuevos edificios, pero sí exige una profunda reflexión sobre cómo se utiliza la ciudad y para quién se diseña. Las nuevas oficinas se construyen exactamente igual que en la década de 1960. Lo que hace falta es apreciar la complejidad y la diversidad del espacio urbano. La mayor parte de lo que se necesita ya está ahí. Sólo les pide a los empleadores que entiendan cómo se puede utilizar y qué pueden hacer por la ciudad.