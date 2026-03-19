El Gobierno de Arabia Saudita volvió a poner a la arquitectura en el centro de su estrategia de transformación nacional con un ambicioso proyecto que contempla la construcción de un rascacielos de aproximadamente 2.000 metros de altura en la ciudad de Riad. La iniciativa, que aún se encuentra en etapa de diseño, implicaría una inversión cercana a los USD 5.000 millones y superaría ampliamente al actual edificio más alto del mundo: el Burj Khalifa en Dubái. Con este plan, el país busca consolidar una nueva zona urbana en el norte de su capital, concebida como un polo de negocios, turismo e innovación. La torre sería el elemento principal de ese desarrollo y funcionaría como centro de actividades económicas, residenciales y comerciales dentro de una futura “ciudad del mañana”. De concretarse, el edificio duplicaría con creces la altura del Burj Khalifa, que desde 2010 ostenta el récord global con 828 metros. El diseño preliminar contempla alrededor de 678 pisos con usos mixtos: oficinas corporativas, residencias de lujo, hoteles, restaurantes y miradores ubicados a alturas nunca antes alcanzadas. Además del impacto visual, la propuesta de la Rise Tower apunta a ofrecer experiencias exclusivas para visitantes y empresas, con espacios de ocio y hospitalidad situados a miles de metros sobre el suelo. La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a diversificar la economía más allá del petróleo y posicionar al país como destino internacional para inversiones y turismo. El proyecto cuenta con el respaldo del Fondo de Inversión Pública saudí, uno de los mayores fondos soberanos del planeta, aunque todavía no existe un calendario oficial de construcción ni contratos definitivos anunciados públicamente. Arabia Saudita ya impulsa otra obra de gran escala en la ciudad de Yeda: la Jeddah Tower, diseñada para superar los 1.000 metros. Su construcción estuvo detenida durante varios años y se reactivó recientemente, con una posible finalización estimada hacia finales de la década. Este edificio incluirá hoteles de lujo, oficinas y viviendas, lo que evidencia la apuesta sostenida del país por la arquitectura extrema. Especialistas señalan que levantar estructuras de esta magnitud supone enormes desafíos técnicos, financieros y logísticos, desde la resistencia a los vientos hasta la seguridad y el transporte vertical de miles de personas, según informó Diario AS. Hoy, ningún edificio alcanza el kilómetro de altura. Entre los más altos se encuentran: Si la torre proyectada en Riad llega a construirse, no solo rompería todos los récords conocidos, sino que marcaría un nuevo límite para la ingeniería moderna y consolidaría la ambición saudí de liderar la era de las megaconstrucciones globales.