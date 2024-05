¿Se puede domar al dólar fuerte?

Como le dirá cualquier operador de divisas de la vieja escuela: compre dólares, use diamantes. Sin duda, este año se perfila como una apuesta decente , en una coyuntura que está generando focos de tensión en todo el mundo. Pero si está esperando un shock que de vuelta esta situación, es probable que tenga que esperar mucho tiempo.

A primera vista, la divisa de reserva dominante en el mundo está bastante apagada en estos momentos. El índice del dólar, DXY, que lo compara con otras divisas importantes, ha subido 4% en 2024 , un alza decente pero nada espectacular. El índice sigue estando un 7% por debajo del máximo histórico que alcanzó en septiembre de 2022.

Pero para muchos analistas e inversores, eso sólo da al dólar espacio para seguir subiendo a medida que los mercados recalibran sus expectativas de tasas de interés en Estados Unidos. "El dólar aún tiene mucho que dar", escribieron Shahab Jalinoos y Vassili Serebriakov, analistas de divisas de UBS. Algunas tensiones ya se están dejando sentir en Asia y los mercados emergentes, y no es muy difícil imaginar que se conviertan en una fuente de volatilidad para los mercados en general a finales de año.

En Wall Street crece el pesimismo sobre el rally de las acciones ¿qué puede pasar con el dólar?

La razón de todo esto, por supuesto, es que aunque parece probable que EE.UU. recorte las tasas de interés este año, no será hasta septiembre, como muy pronto. Y se espera que la Reserva Federal se mueva una, dos veces con suerte, mientras que otros bancos centrales de los principales mercados desarrollados están en camino de recortarlos mucho antes o, en el caso de Japón, están estancados en un ajuste laxo. Ese desfase es una receta clásica para un dólar fuerte. A fines de abril, Goldman Sachs dijo que esperaba que el dólar fuera "más fuerte durante más tiempo", con algunos elementos " disruptivos". La mayor esperanza para darle la vuelta es la continuación de los decepcionantes datos de empleo estadounidenses del viernes.

El tipo de cambio frente al yen japonés es ahora mismo el punto de mayor tensión, como demuestra lo que parece una intervención oficial de las autoridades del país esta semana. El yen no ha dejado de caer desde principios de 2022. Ha perdido un tercio de su valor desde entonces, dejando al dólar cotizando en máximos no vistos desde mediados de los años '80. Pero el último bandazo, en el que el yen alcanzó los 160 yenes por dólar, fue seguido de una rápida recuperación.

Hasta que no se publiquen los datos sobre las reservas en las próximas semanas, no sabremos con certeza si se trata de una venta de dólares por parte del Banco de Japón, pero los operadores del mercado no dudan de que ese sea el origen. En cualquier caso, no funcionó. Las intervenciones unilaterales rara vez lo consiguen. El dólar retrocedió hasta los 155 yenes, por lo que se trata de un pequeño bache. Pero eso es todo. En todo caso, los analistas apuntan a objetivos más altos, no más bajos, para el dólar frente al yen tras la sacudida de esta semana.

"Esto es lo que ocurre cuando un banco central aplica una política monetaria totalmente inadecuada", dijo Peter Fitzgerald, director de inversiones de multiactivos y macroeconomía de Aviva Investors (para evitar dudas, se refiere a la tasa de interés cero del Banco de Japón, no a la de la Fed de EE.UU., de algo más del 5%).

"La válvula de presión es la moneda, y la única forma de abordarla es con la política monetaria", dijo Fitzgerald. La intervención, suponiendo que se haya producido, no moverá la aguja, añade.

Japón no está solo en esto. El mes pasado, junto con Corea del Sur, expresó su preocupación al respecto a la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. También a finales de abril, el banco central de Indonesia sorprendió a los participantes en el mercado subiendo las tasas de interés en un esfuerzo por apuntalar la rupia.

La debilidad de las divisas fuera de EE.UU. no es directamente negativa. Por ejemplo, puede favorecer las exportaciones. Irónicamente, Japón se ha pasado años en las dos últimas décadas tratando de presionar al yen a la baja, no al alza. Pero el tráfico unidireccional y las caídas rápidas son más inquietantes, y pueden generar inflación al disparar el costo de los bienes importados.

El dólar se encamina a su semana más fuerte desde 2022

Europa podría estar abocada a este tratamiento. El euro ya está rondando sus niveles más débiles en dos décadas, a u$s 1,07, debido en gran parte a esa brecha en los perfiles de las tasas de interés. Pero Barclays está entre los que advierten de que pueden avecinarse caídas más pronunciadas. Una segunda presidencia de Donald Trump que implique nuevos aranceles comerciales podría empujar el tipo de cambio hacia la paridad, argumenta.

En ese momento, los llamamientos a las principales autoridades para que se unan y debiliten el dólar casi con toda seguridad se harían más fuertes. De hecho, en su última etapa en la presidencia, el propio Trump fue un firme opositor al euro. De hecho, en su última etapa en la presidencia, el propio Trump se opuso abiertamente a la debilidad del euro. Pero por ahora, todos estos riesgos siguen siendo hipotéticos. Los analistas de UBS afirman que la vara para una intervención multilateral al estilo de finales de los '80 -el único tipo que funciona- sigue estando "muy alta" . Según el banco, una intervención coordinada "no está completamente descartada", pero requeriría una fortaleza del dólar y una volatilidad del mercado mucho más pronunciadas. Podría ser necesaria "una nueva disrupción externa lo suficientemente apremiante y global como para que la coordinación de las políticas nacionales, que de otro modo sería controvertida, se convirtiera en una opción aceptable".

Es difícil sostener que EE.UU. tenga una necesidad urgente de recortar las tasas de interés. Hasta que todo esto cambie, los países que sientan la presión estarán gritando al vacío.