¿Qué logró Elon Musk en medio año del gobierno de Trump?

Nunca se pretendió que fueran 2 billones de dólares. La promesa de Elon Musk el año pasado de recortar casi un tercio del presupuesto federal anual , hecha frente a una multitud entusiasta de simpatizantes de MAGA durante un mitin de Trump en el Madison Square Garden de Nueva York, tomó por sorpresa incluso a los organizadores del evento.

"El acuerdo era que iba a decir que recortaría 1 billón de dólares", admitió más tarde Howard Lutnick , prominente aliado de Trump y ahora secretario de Comercio, quien había invitado a Musk al escenario. "¿Qué se suponía que debía decir?"

El compromiso improvisado se convirtió cada vez más en un peso alrededor del cuello de Musk. Seis meses después de que Donald Trump anunciara oficialmente la creación del grupo asesor encargado de la reducción de costos de Musk, el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), este aún logró encontrar una fracción de esa cifra inicial, y mucho menos hacer los recortes necesarios para reducir el gasto de manera continua año tras año.

Aunque el sitio web de DOGE afirma haber logrado ahorros por 170 mil millones de dólares, una investigación del Financial Times revela que solo una pequeña parte de esa cifra puede verificarse. En cambio, hay indicios de que se utilizaron valoraciones infladas para mejorar los números, mientras que contratos que ya estaban por vencerse se reclamaron como nuevos ahorros. Al mismo tiempo, los datos del Tesoro de los Estados Unidos no muestran hasta ahora ninguna reducción en el gasto gubernamental.

A medida que DOGE luchó por avanzar, trató de presentar una imagen positiva: para inflar sus reclamos, su sitio web mezcla recortes recurrentes al gasto federal a través de reducciones de personal junto con ingresos temporales o únicos provenientes de la venta de propiedades federales y cancelación de contratos.

" Lo más probable es que el monto de los ahorros reclamados por DOGE sea significativamente menor de lo que Elon Musk originalmente quería ", dice Dominik Lett, analista del Instituto Cato, de orientación pro libre mercado. " DOGE no debería considerarse como un esfuerzo muy exitoso para reducir el déficit ".

Ni Musk ni la Casa Blanca respondieron a las solicitudes de comentarios.

Musk está retirándose prematuramente de su rol al frente de DOGE -que se suponía iba a durar hasta el próximo verano- en medio de un creciente rechazo por parte de miembros del gabinete de Trump y continuas protestas en el Congreso. Deja Washington como un hombre más pobre, ya que sus incursiones políticas eliminaron cientos de miles de millones de dólares del valor de las acciones de Tesla y llevaron a la cancelación de contratos con su proveedor de internet satelital Starlink .

DOGE, que Trump afirmó que podría ser tan impactante como el Proyecto Manhattan para construir la primera arma nuclear, no cumplió con las elevadas expectativas del propio Musk. " En términos generales, creo que hemos sido efectivos ", dijo Musk a los periodistas el mes pasado, en una rara entrevista en la Casa Blanca. " No tan efectivos como me gustaría. Creo que podríamos ser más efectivos. Pero hemos hecho algunos avances ".

A pesar de haberse fijado un objetivo que muchos consideraban inalcanzable, la misión de Elon Musk para eliminar el gasto gubernamental superfluo inicialmente obtuvo un apoyo inesperado. El senador Bernie Sanders se unió a algunos demócratas prominentes al sugerir que podría respaldar al menos partes de la agenda de DOGE, especialmente en lo que respecta a recortar el gigantesco presupuesto de defensa de Estados Unidos.

Los votantes también mostraron un apoyo abrumador a una iniciativa similar a DOGE. En vísperas de la toma de posesión de Donald Trump en enero, aproximadamente dos tercios dijeron estar de acuerdo en que el gobierno federal estaba plagado de corrupción e ineficiencias, según una investigación de AP-NORC. Una encuesta de larga duración mostró que los estadounidenses creían que el Estado desperdiciaba casi 60 centavos de cada dólar que gastaba .

Incluso la decisión inicial de Musk de "pasar por la trituradora" a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), despidiendo a la mayoría de sus trabajadores y eliminando programas que salvan vidas en todo el mundo, recibió un apoyo considerable. Los votantes se mostraban resentidos por el uso de dólares de impuestos en el extranjero, o creían las numerosas afirmaciones inexactas hechas por Musk en su red social X, incluyendo que Estados Unidos estaba gastando dinero en enviar preservativos a la Franja de Gaza .

Pero la buena voluntad comenzó a erosionarse rápidamente cuando jóvenes programadores reclutados por Musk y capitalistas de riesgo de Silicon Valley empezaron a aparecer en numerosos departamentos gubernamentales, exigiendo acceso a datos sensibles.

La suspensión aparentemente aleatoria de decenas de miles de empleados gubernamentales "en período de prueba" -una categoría que incluye a funcionarios experimentados que recientemente fueron promovidos a posiciones superiores- causó caos en distritos alejados de Washington DC. Guardaparques fueron despedidos en lugares como Wyoming e Iowa, mientras que investigadores de cáncer y quienes proveían atención de salud mental para veteranos fueron cesados a nivel nacional, provocando una furia local que obligó incluso a legisladores republicanos firmemente leales a Trump a protestar contra los recortes.

Incluso cuando muchas agencias fueron obligadas por los tribunales a reincorporar a los empleados suspendidos , la velocidad y naturaleza caótica de los despidos enfureció a los votantes estadounidenses.

" El diagnóstico de DOGE era correcto ", dice Seb Wride, jefe de investigación de opinión en Public First US, que midió actitudes hacia la iniciativa en los últimos meses. " La gente todavía cree que hay despilfarro en el gasto gubernamental, pero el enfoque que tomó se sintió imprudente ".

Los agentes de DOGE parecían tener poco conocimiento de las funciones de las agencias que estaban atacando, lo que alarmó a algunos dentro de la Casa Blanca, según personas familiarizadas con el tema.

La administración Trump tuvo que detener los despidos de empleados en la Administración Nacional de Seguridad Nuclear , que protege el arsenal nuclear del país. Los aliados de Musk en los medios se vieron reducidos a suplicar por la reversión de decisiones apresuradas. En febrero, el presentador de Fox, Jesse Watters, hizo un llamado en vivo a DOGE para que recontratara a un veterano que "puso su vida en peligro" por Estados Unidos, pero que fue despedido de manera sumaria como parte de los recortes en el Departamento de Defensa.

Los viajeros se alarmaron por los reportes de recortes en la Administración Federal de Aviación, especialmente después de un accidente aéreo mortal cerca del aeropuerto Reagan de Washington.

" DOGE podría haber hecho cosas positivas ", dice Valerie Ramey, una economista en la Institución Hoover, quien generalmente aboga por reducir el gasto del gobierno de Estados Unidos. " Pero en cierto modo necesitaban tomarse un año para entender cómo funciona el gobierno antes de empezar a desmantelarlo ".

Algunos miembros del gabinete, notablemente el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se enfrentaron abiertamente con Musk por los intentos de DOGE de infiltrarse en sus departamentos .

Finalmente, Trump intervino, reafirmando en una tensa reunión de gabinete en marzo que los secretarios de Estado tenían la última palabra sobre las decisiones que afectan a sus departamentos, y públicamente instó a Musk a usar un "bisturí en lugar de un hacha" al reducir el tamaño del gobierno.

En las últimas semanas, Musk, quien dio su número personal a senadores molestos en un intento de calmar sus temores , se refirió a DOGE esencialmente como "soporte técnico" para agencias gubernamentales, ayudándolas a identificar "desperdicios y fraudes". Las esperanzas de alcanzar incluso 1 billón de dólares en ahorros comenzaron a desvanecerse, ya que se descubrió que la contabilidad del departamento estaba llena de duplicados y estimaciones infladas.

De los 170 mil millones de dólares que actualmente afirma haber ahorrado, la parte mejor documentada son los 31.8 mil millones de ahorros derivados de 10.248 cancelaciones y modificaciones contractuales detalladas. Sin embargo, incluso esta cifra es opaca y exagerada. El FT pudo vincular el ahorro reclamado con una modificación contractual subyacente en solo alrededor de 6.700 casos.

Casi todos los contratos faltantes involucran a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, donde no se lista ningún contrato. Para estos 3.373 casos, que representan 12.8 mil millones de dólares de los ahorros reclamados por DOGE, la plataforma simplemente indica que los detalles están "no disponibles por razones legal es".

Incluso entre los ítems completamente detallados, que afirman valer 18.2 mil millones, las cifras están sobrestimadas.

Alrededor de 840 millones de dólares provienen de 253 contratos que DOGE mismo lista como "expirados". DOGE también reclamó otros 289 millones de ahorros derivados de 322 contratos cuyo período de operación estaba programado para finalizar antes de su intervención.

Incluso cuando las reclamaciones pueden vincularse a contratos, las matemáticas de los ahorros son discutibles.

Alrededor de 4 mil millones de dólares de los ahorros reclamados provienen de 155 "vehículos de entrega indefinida " (IDVs) -contratos marco flexibles que permiten a las agencias ordenar un bien o servicio según lo necesiten. En estos casos, donde no existe un contrato firme con costos definidos, las estimaciones de ahorro de DOGE provienen de citar los límites legales de lo que hipotéticamente podría gastarse en un ítem particular.

Los contratos cerrados por DOGE que realmente pudieron vincularse a contratos con términos claros ahorraron solo 12.4 mil millones . Pero incluso aquí hay problemas con las reclamaciones.

Una de las más grandes -un ahorro de 1.4 mil millones en un contrato de TI para el Departamento de Defensa - fue señalada por el secretario de defensa, Pete Hegseth.

Pero la decisión de acortar el contrato desde su fecha original de finalización en 2029 ya había sido tomada en septiembre de 2024, bajo la administración Biden, cuando el plazo se redujo a junio de 2025. Con un mes restante, este contrato hasta ahora solo costó 73 millones.

" Mientras que DOGE llamó la atención sobre algunos gastos derrochadores, prometió más de lo que cumplió en recortes verificables ," dijo este mes Michael Cembalest, de JP Morgan.

" Dada la aproximación indiscriminada de DOGE, puede tomar años evaluar completamente los efectos negativos de los amplios recortes en departamentos enfocados en salud pública, aviación, energía, ciberseguridad, impuestos y educación ," agregó Cembalest.

Calcular el impacto de DOGE, según los analistas, se complica por su opacidad deliberada.

Musk afirmó repetidamente que DOGE opera con "transparencia extrema". Sin embargo, incluso mientras enfrenta decenas de demandas, la iniciativa se negó a proporcionar la información más básica sobre su funcionamiento interno, incluyendo la cantidad de empleados contratados, el número de agencias objetivo y la cantidad de referencias penales realizadas por "fraudes tremendos" .

Cuando un puñado de los ahora notorios jóvenes programadores reclutados por DOGE finalmente apareció en los medios el mes pasado, sentados alrededor de una mesa para una entrevista en Fox News, sus nombres completos fueron reservados.

Trump se refirió repetidamente a Musk como el jefe de DOGE, aunque Amy Gleason, una funcionaria de larga trayectoria, es técnicamente la administradora interina de la agencia, según documentos judiciales.

" Todavía no tenemos respuestas a preguntas fundamentales como: ¿Cuál es el alcance del trabajo de DOGE? ¿Cuántas personas trabajan en DOGE? ¿Y quiénes son? " dijo el senador demócrata de Rhode Island, Jack Reed.

" ¿También tienen empleos fuera del gobierno federal? ¿Cuáles son sus activos financieros y posibles conflictos de interés? "

El senador Richard Blumenthal, miembro del subcomité permanente de investigaciones, alegó el mes pasado que Musk y sus empresas enfrentan al menos 2.370 millones de dólares en posibles multas por investigaciones federales y acciones regulatorias llevadas a cabo por las mismas agencias que DOGE está desmantelando.

Hubo algunos logros. Un documento que lista los logros de DOGE, circulado dentro de la Casa Blanca, promocionó la " primera jubilación federal completamente digital y sin papeleo ". Joe Gebbia, cofundador de Airbnb y miembro del directorio de Tesla, lideró un intento de modernización de una mina en desuso en Pensilvania para digitalizar los documentos necesarios para completar el proceso de jubilación de un funcionario público, que actualmente se almacenan allí y deben ser recuperados y completados a mano.

Más de 75.000 trabajadores gubernamentales también aceptaron indemnizaciones ofrecidas por DOGE. Y una serie de contratos con grupos consultores fueron cancelados o reducidos por la oficina central de adquisiciones del gobierno.

Pero para quienes durante mucho tiempo impulsaron recortes drásticos en el gasto del gobierno de EE.UU., el fracaso de DOGE fue más bien su falta de ambición. A pesar de afirmar que los pagos de asistencia social están plagados de fraude, la iniciativa no atacó sustancialmente los programas de seguridad social, Medicare o Medicaid, que representan más de la mitad del gasto anual.

Lejos de reducir el gasto en defensa -otro gran segmento del presupuesto anual, que Musk criticó repetidamente en X- la administración Trump prometió llenar la caja del Pentágono con 1 billón de dólares en el próximo ciclo presupuestario, un aumento de más del 10%.

Tampoco DOGE logró recortar la burocracia, a pesar de que Musk prometió en noviembre una " reducción drástica en las regulaciones federales " como primera medida.

DOGE " se equivocó de camino porque atacó exactamente lo que no debía ," dice Matt Calkins, CEO de la empresa de software Appian, que provee gran parte del sistema de adquisiciones gubernamentales y trabajó con la iniciativa en algunas medidas de reducción de costos.

" De todas las cosas que podrías hacer para impactar al gobierno, habría sido mejor ir contra la regulación. Habría sido mejor ir contra los beneficios sociales. Simplemente eliminar empleos fue una buena manera de hacerse enemigos, una buena manera de causar más interrupciones que progreso ."

Con la salida de Musk, la tarea de lograr ahorros sustanciales pasa en parte al Capitolio, donde los legisladores están enfrascados en negociaciones sobre un proyecto de ley de financiamiento que expuso divisiones profundas dentro del partido Republicano y que parece poco probable que reduzca significativamente el déficit anual.

" Creo que algunas personas, particularmente en la derecha, pensaron que DOGE sería una especie de solución para todo ," dice Dominik Lett, de Cato.

Pero agrega que " si querés tranquilizar a los mercados de bonos, si querés poner el presupuesto en un camino sostenible, necesitás hacer recortes en Medicare, Medicaid y seguridad social. Y para la administración, DOGE nunca tuvo la intención de hacer recortes significativos en esos programas ."

El mes pasado, Musk sostuvo que el objetivo modificado de DOGE de 1 billón de dólares en ahorros aún podría alcanzarse si hubiera "voluntad política suficiente" entre los legisladores republicanos. " Es un camino largo por recorrer... Es como preguntarse ‘¿Cuánto dolor está dispuesto a soportar el gabinete y el Congreso?' Porque se podría hacer, pero requiere lidiar con muchas quejas. "

Algunas acciones de DOGE podrían resultar contraproducentes.

La organización sin fines de lucro Partnership for Public Service estimó que los despidos y recontrataciones de trabajadores por parte de DOGE costarán a Estados Unidos 135.000 millones de dólares este año en pérdida de productividad.

Hasta marzo, más de 11.000 empleados del IRS, cuya responsabilidad incluye la recaudación de impuestos, dejaron la agencia o se espera que lo hagan, según un informe de vigilancia, con más despidos planeados. El Budget Lab de Yale estimó que una reducción de solo 7.000 empleados del IRS ahorraría 6.900 millones de dólares en costos salariales durante la próxima década , pero resultaría en 64.000 millones menos en recaudación fiscal, ya que la capacidad de la agencia para perseguir a evasores fiscales se vería limitada.

Sea cuales fueren los efectos finales, es poco probable que Musk esté presente para verlos. Al haberse visto obligado a prestar más atención a sus empresas, su escritorio en el edificio Eisenhower, adyacente a la Casa Blanca, fue mayormente despejado, y su supervisión de DOGE se redujo recientemente a una serie de llamadas telefónicas , según la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles.

Pero los seguidores de DOGE todavía lo ven como el inicio de un cambio de mentalidad muy necesario dentro de una burocracia inflada.

Para Safra Catz, CEO del grupo de software Oracle - cuyo fundador Larry Ellison fue aliado de Trump - DOGE fue simplemente la introducción largamente esperada de una mentalidad empresarial en el gobierno.

" No uses cosas de hace años solo porque siempre las usaste ", dice sobre el enfoque de la iniciativa.

Sea cuales fueren que sean las medidas de reducción de costos que finalmente apruebe el Congreso , DOGE parece destinado a continuar, al menos como concepto.

" Cuando hay un esfuerzo como DOGE en Washington, y una administración que realmente quiere ver desaparecer el desperdicio, permite que las personas con visión de futuro... salgan adelante y digan ‘Ey, vamos a hacer esto nosotros mismos' ", dice Katherine Boyle, socia de la firma de capital de riesgo a16z, cuyos miembros integraron las filas de DOGE.

Por su parte, Musk el mes pasado pareció dudar sobre cuán trascendental será DOGE sin él al mando. Cuestionado por periodistas sobre si la iniciativa seguiría siendo efectiva sin su líder espiritual, Musk reflexionó: " ¿Se necesita a Buda para el budismo? "

