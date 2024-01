¿Por qué el populismo no hizo más daño económico?

Si sos tan vivo -dice un refrán no muy inteligente-, ¿por qué no sos rico? Bueno los estadounidenses están adaptando esa pregunta para Donald Trump. "Si era tan malo, ¿por qué éramos ricos?". Incluso los votantes que lo miran con temor y aversión recuerdan que supervisó un auge no inflacionario como presidente. Gran parte de ese 'logro' fue un accidente de oportunidad, por supuesto. Había recibido una herencia económica benigna de Barack Obama. Hacía tiempo que se había ido cuando la invasión de Ucrania puso patas arriba el comercio mundial de materias primas vitales.

Pero, y esto es lo peor que se puede decir, Trump no desaprovechó esa suerte. Cuatro años de ruptura de reglas y agitación popular no perjudicaron activamente el nivel de vida de los estadounidenses.

Pensemos ahora en otro líder controvertido que se presenta a las elecciones de este año. Tras una década de Narendra Modi, India es el quinto país con mayor producción del mundo, antes era el décimo . Podría desbancar a Japón del tercer puesto antes de que termine esta década. Dado el potencial de la India en 2014, un gobierno diferente podría haber logrado prácticamente los mismos resultados. Sin embargo, como en el caso de Trump, la cuestión es que aunque el auge se veía venir, el supuesto autoritarismo de Modi no lo impidió . Mientras los organismos de control internacionales calificaban a la India de "libre" a "parcialmente libre" , su economía se disparaba.

Esta es la pesadilla liberal: no que los populistas supriman la democracia para mantenerse en el poder, sino que actúen lo suficientemente bien como para no tener que hacerlo.

También es intelectualmente confuso. El populismo debería ser mala economía . Tiende a oponerse a cosas que favorecen el crecimiento, como los inmigrantes (que amplían la mano de obra), los jueces (que hacen cumplir los contratos), los tecnócratas (que fijan las tasas de interés y las reglas de la competencia) y el libre comercio. El mundo de los negocios odia la arbitrariedad, característica definitoria de los gobiernos de los hombres fuertes . Mejor una ley mala pero coherente que el capricho personal de un líder. El hábito autocrático de pelearse con los jefes independientes de los bancos centrales debería deprimir por sí solo los espíritus animales de los inversores.

Sin embargo, aquí estamos. De los líderes populistas más famosos del mundo, ¿cuántos tienen un fracaso económico definitorio en su historial? Recep Tayyip Erdogan, quizás. Aparte de su lucha perdida contra la inflación, hay menos ejemplos de los que cabría pensar. El crecimiento italiano no es mucho más lento con Giorgia Meloni que con otros primeros ministros más convencionales. Benjamin Netanyahu ha sido aclamado en el extranjero por los resultados económicos de Israel.

El Reino Unido es raro en el sentido de que puede establecerse una relación causal entre un acto populista discreto (Brexit) y el bajo rendimiento económico nacional . Sin duda, la política allí se ha corregido un poco, con los votantes escarmentados volviéndose hacia políticos sensatos como si estuviéramos de nuevo en 2005. ¿La lección? Para superar el populismo, un país debe sufrir materialmente a manos de él (el argumento moral contra el populismo no es suficiente). La sorpresa es que estos daños económicos han sido tan poco frecuentes.

¿Por qué? Una opinión es que, desde el principio, los comentaristas perdimos todo sentido de la proporción. Estos "hombres fuertes", "autócratas" y "demagogos" son mucho más pragmáticos de lo que permite un lenguaje tan exaltado . Cada vez que la Corte Suprema fallaba en contra de una política de Trump, él no mandaba arrestar a los jueces. Apeló o modificó la política. Acosó a Jay Powell a través de Twitter, pero no revocó sus decisiones como presidente de la Reserva Federal. En cierto nivel transaccional básico, Trump parece saber hasta dónde puede llevar las cosas antes de dañar el marco institucional en el que se desarrolla la vida comercial.

Una visión más sombría es que el daño económico tarda en manifestarse. Este mes, Lawrence Summers advirtió a los jefes de las empresas estadounidenses que no aceptaran a Trump. Citando a Mussolini, el economista dijo que un liderazgo tan salvaje puede ser de utilidad transitoria para las empresas, pero "en última instancia hace que se derrumben muchas cosas" . La palabra importante es "en última instancia". El lastre del populismo para la economía es gradual y acumulativo. Está ahí cada vez que el desprestigio del "Estado profundo" aleja a un graduado con talento de una carrera como regulador, o un recorte de impuestos sin financiación engrosa la deuda pública, o un arancel entorpece el comercio mundial, o la manipulación partidista de la ley mina la confianza en la santidad del contrato.