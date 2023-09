Por qué algunos economistas quieren reflotar el impuesto a la riqueza

El libro de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, acaparó la atención mundial hace una década con su propuesta de un impuesto mundial sobre la riqueza. Sin embargo, desde el punto de vista político, la idea parece tener dificultades.

Es improbable que se apruebe en el Congreso un plan estadounidense para gravar las inversiones de los ricos, el partido laborista británico abandonó este año su compromiso con los impuestos y Francia se deshizo de su impuesto a la riqueza en 2018.

Entre los detractores se encuentra el presidente francés, Emmanuel Macron, que sustituyó el impuesto sobre el patrimonio francés por uno sobre los bienes inmuebles con el objetivo de fomentar la inversión internacional en el país. Los críticos también se han fijado en el ejemplo de Noruega, donde un impuesto sobre los multimillonarios del país ha llevado a decenas de ellos a emigrar a Suiza.

Italia sorprende a los bancos con un impuesto inesperado y se hunden las acciones

A pesar de la expansión del Estado en otros ámbitos, las propuestas de impuestos sobre el patrimonio han fracasado a menudo en el proceso político . Y en los países donde se han introducido, a veces han sido fáciles de eludirlos y a menudo han incluido múltiples exenciones que han reducido los ingresos recaudados: según la OCDE, en 2020 recaudaban menos del 1% de los ingresos fiscales totales.

Edward Troup, exdirector de la autoridad tributaria británica HMRC, cree que tener que complacer "intereses creados" significa que los impuestos sobre el patrimonio simplemente no valen el capital político .

Al mismo tiempo, a medida que los gobiernos occidentales se enfrentan a la realidad de que el envejecimiento de la población reducirá su personal y limitará los ingresos fiscales procedentes de los sueldos de los ciudadanos, economistas y activistas sostienen que la idea - que suele contar con un amplio apoyo público- está a punto de resurgir.

"En el entorno actual, en el que los impuestos existentes ya son elevados en muchas economías, podríamos ver cómo nuevos impuestos sobre la tierra, o la riqueza en general, entran en la agenda", afirma Keith Wade, economista de la gestora de activos Schroders.

España introdujo el año pasado un "impuesto de solidaridad de las grandes fortunas" más amplio, que grava a las personas con un patrimonio neto superior a 3 millones de euros, en respuesta a la crisis del costo de vida. Países de América latina también han introducido estos gravámenes, entre ellos Venezuela en 2019, y Argentina y Bolivia en 2020.

Colombia se convirtió en el último país de la región en seguir su ejemplo a principios de 2023, gravando con un tasa de 0,5% al 1,5% a las personas cuyos activos superen los u$s 750.000.

FT | Cómo aumentar impuestos: una guía para los gobiernos

Piketty le dijo al Financial Times: "No hay duda de que el impuesto sobre el patrimonio volverá en Francia y en otros lugares, simplemente porque no hay manera de que el resto de la población acepte pagar por el clima, la educación, la salud, etc., si los más ricos no pagan su justa parte ".

Arun Advani, académico británico y defensor de los impuestos, reconoce que han sido difíciles de aprobar. "La gente entiende que un impuesto sobre la riqueza sería algo bueno", afirma. "Pero los afectados están bien conectados con los que escuchan y tienen poder: políticos y periodistas".

Pero añadió: "Ahora es más difícil para la gente decir que estos impuestos no pueden recaudar cantidades importantes de ingresos". El valor de los activos en el Reino Unido se ha disparado de dos a tres veces la renta nacional anual a alrededor de siete, desde la última vez que un gobierno británico hizo campaña a favor de un amplio gravamen sobre todas las formas de riqueza bajo Harold Wilson en 1974, dijo. Aquel intento nunca resultó.

Biden reactiva su 'revolución fiscal' para cobrarles más impuestos a los multimillonarios

Advani sostiene que para sortear las dificultades asociadas a la introducción de un impuesto amplio sobre el patrimonio, lo más fácil sería optimizar el aparato estatal existente para mejorar los aumentos de impuestos sobre la riqueza, es decir, las rentas no devengadas o de inversión. "El sistema fiscal es desigual entre ricos que ganan lo mismo", agregó.

Este hecho no ha pasado desapercibido entre los que más ganan. "Es un crimen absoluto", dijo Gary Stevenson, extrader de Citibank, que pagó las tasa máxima del impuesto a la renta por todas sus primas y ahora hace campaña a favor de gravámenes sobre la riqueza extrema como parte del grupo Patriot Millionaires.

En el Reino Unido, las diferencias de riqueza han aumentado considerablemente en la última década y media . Los ingresos se han estancado, mientras que los precios de los activos, sobre todo de la vivienda, han seguido aumentando, haciendo que la riqueza sea menos asequible para los jóvenes.

Impuesto a la riqueza y retenciones, la propuesta fiscal con reflejo argentino que Gustavo Petro impulsa en Colombia

Las encuestas tienden a mostrar que el público respalda los impuestos sobre el patrimonio. Pero Dan Neidle, abogado fiscalista y fundador de Tax Policy Associates, dijo: "Hay una peligrosa trampa política con los impuestos sobre el patrimonio: tienen buenas encuestas de forma aislada, pero en el fragor de una campaña electoral, no tienen tanto éxito".

En su lugar, Troup aboga por centrarse en un activo, como la propiedad residencial, mediante un impuesto sobre el valor del suelo.

A pesar del ejemplo de Noruega, Advani sostiene que los impuestos sobre el patrimonio no asustan necesariamente a los ricos para que se vayan.

Los gobiernos también han mejorado enormemente su capacidad para rastrear los activos en paraísos fiscales gracias a la aparición de más protocolos de intercambio de datos con otras autoridades fiscales, afirmó.

Los detractores de planes como el de Advani han argumentado que aumentar los impuestos sobre las plusvalías reduciría los incentivos para crear empresas. Pero Advani sostiene que la mayoría de los empresarios, al vender sus empresas, dicen desconocer por completo las tasas impositivas a las que tendrían que hacer frente al hacerlo.

"Lo que hay que hacer para ayudar a los emprendedores no es aplicar una tasa más baja al final del proceso para aquellos a los que les vaya bien", dijo Advani. "Lo que hay que hacer es ayudar a la gente en el camino".