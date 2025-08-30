Conmoción en Ucrania: mataron a tiros a un diputado en plena calle
Se trata de Andri Parubi, exportavoz del Parlamento. Le dispararon este sábado en la ciudad de Leópolis.
El diputado ucraniano Andri Parubi, exportavoz del Parlamento, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, Ucrania.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó la noticia en un comunicado oficial y expresó sus condolencias a la familia del fallecido.
El mandatario informó que los ministros de Interior y el fiscal general lo habían notificado del "horrible asesinato". "Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", agregó Zelenski.
De acuerdo con testigos del crimen, un hombre vestido de repartidor se acercó al diputado a bordo de una bicicleta eléctrica y le disparó en repetidas ocasiones.
La prensa ucraniana informó que Parubi recibió cinco impactos, si bien en la escena del hecho se hallaron siete casquillos.
Quién era Andri Parubi, el diputado ucraniano asesinado
Parubi, nacido en 1971, fue una figura destacada en los movimientos proeuropeos del país, como la "Revolución Naranja" de 2004 y la de Maidán de 2014, en la que llegó a liderar fuerzas de autodefensa.
Entre 2016 y 2019 presidió el Parlamento ucraniano, y su rol en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional durante la ocupación de Crimea lo convirtió en un objetivo de la desinformación rusa.
La conmoción en toda Europa
El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, lamentó este sábado el asesinato a tiros del expresidente del Parlamento ucraniano, al que consideró "un auténtico símbolo de la Revolución del Maidán".
"Conmocionados por el terrible asesinato en Leópolis de Andri Parubi, auténtico símbolo de la Revolución del Maidán", dijo Kubilius a través de un mensaje en redes sociales.
"Comandante del campamento de la plaza Maidan en 2013-2014, posteriormente secretario del Consejo de Seguridad Nacional y presidente de la Rada, fue asesinado a plena luz del día por un tirador disfrazado de mensajero", añadió.
