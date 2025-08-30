Edición: Argentina
Menú
Internacionales
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Impacto

Conmoción en Ucrania: mataron a tiros a un diputado en plena calle

Se trata de Andri Parubi, exportavoz del Parlamento. Le dispararon este sábado en la ciudad de Leópolis.

Fuente:Reuters
En esta noticia

El diputado ucraniano Andri Parubi, exportavoz del Parlamento, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó la noticia en un comunicado oficial y expresó sus condolencias a la familia del fallecido.

El mandatario informó que los ministros de Interior y el fiscal general lo habían notificado del "horrible asesinato". "Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", agregó Zelenski.

Andri Parubi, el diputado ucraniano asesinado.

De acuerdo con testigos del crimen, un hombre vestido de repartidor se acercó al diputado a bordo de una bicicleta eléctrica y le disparó en repetidas ocasiones.

La prensa ucraniana informó que Parubi recibió cinco impactos, si bien en la escena del hecho se hallaron siete casquillos.

Quién era Andri Parubi, el diputado ucraniano asesinado

Parubi, nacido en 1971, fue una figura destacada en los movimientos proeuropeos del país, como la "Revolución Naranja" de 2004 y la de Maidán de 2014, en la que llegó a liderar fuerzas de autodefensa.

Entre 2016 y 2019 presidió el Parlamento ucraniano, y su rol en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional durante la ocupación de Crimea lo convirtió en un objetivo de la desinformación rusa.

La conmoción en toda Europa

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, lamentó este sábado el asesinato a tiros del expresidente del Parlamento ucraniano, al que consideró "un auténtico símbolo de la Revolución del Maidán".

"Conmocionados por el terrible asesinato en Leópolis de Andri Parubi, auténtico símbolo de la Revolución del Maidán", dijo Kubilius a través de un mensaje en redes sociales.

"Comandante del campamento de la plaza Maidan en 2013-2014, posteriormente secretario del Consejo de Seguridad Nacional y presidente de la Rada, fue asesinado a plena luz del día por un tirador disfrazado de mensajero", añadió.

Temas relacionados
Más noticias de Ucrania

Las más leídas de Internacionales

Destacadas de hoy

Members

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá