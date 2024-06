Para los economistas, la Fed hará solo un recorte de tasas este año

La Reserva Federal bajará las tasas de interés sólo una vez este año, según los expertos, ya que la persistente inflación obliga al banco central de Estados Unidos a ajustar su calendario en materia de política monetaria.

Más de la mitad de los 39 economistas que participaron en la encuesta de FT-Chicago Booth afirmaron que la Reserva Federal sólo realizaría un recorte de un cuarto de punto este año. Casi una cuarta parte no prevé ningún recorte .

Los resultados de la encuesta, realizada en la última semana de mayo, llegan antes de la reunión de la Reserva Federal del miércoles, en la que se espera que las autoridades monetarias cambien sus propias previsiones de recortes para este año de tres a dos, o incluso una.

Las expectativas de que las tasas se mantengan más altas durante más tiempo llegan después de meses en los que la inflación está siendo más acusada de lo previsto. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU publicará los datos del índice de precios al consumo (IPC) de mayo el miércoles, unas horas antes del anuncio de tasas de la Reserva Federal.

El hecho de que los costos de la deuda se mantengan altos hasta las elecciones de noviembre supondría un duro golpe para el presidente Joe Biden, que intenta combatir la escasa aprobación de su gestión de la economía y el descontento del electorado por el costo de las hipotecas, los alimentos y otros bienes.

Los economistas que participaron en la encuesta también aumentaron sus previsiones de IPC del 2,5% en la encuesta de marzo al 2,8% actual. El objetivo de la Reserva Federal es un IPC del 2%. La Oficina de Análisis Económicos declaró a finales de mayo que el IPC general fue del 2,7% en abril.

Karen Dynan, profesora de la Universidad de Harvard, que participó en el sondeo, declaró que los últimos datos habían suscitado "preocupación sobre si la inflación superior al objetivo se está afianzando".

Las autoridades de la Reserva Federal creen que la continua fortaleza del mercado laboral les da margen para mantener las tasas en su nivel más alto en 23 años , entre el 5,25% y el 5,5%, a diferencia de los bancos centrales de la eurozona y Canadá, que los recortaron la semana pasada.

También han aumentado las expectativas de los economistas sobre un aterrizaje suave [soft landing] de la economía estadounidense. Según el sondeo, el 52% de los encuestados no ve recesión hasta 2026 o más allá, frente al 46% de marzo.

Un tercio de los encuestados -el grupo más numeroso- cree que la Reserva Federal realizará su primer recorte este año en septiembre, en la última reunión del banco central antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Julie Smith, profesora del Lafayette College, cree que es probable que haya cambios en septiembre "y puede que otro más adelante en el año, después de las elecciones".

Sin embargo, en su opinión, las rebajas de tasas de la Reserva Federal en otoño serían "muy complicados debido a la interacción con la política estadounidense y las elecciones".

Aunque es casi seguro que el banco central mantenga las tasas sin cambios esta semana, los analistas de la Fed esperan que el llamado gráfico de puntos [dot plot] del Comité Federal de Mercado Abierto muestre una reducción en el número de recortes que las autoridades prevén para este año.

Claudia Sahm, exfuncionaria de la Reserva Federal y actual economista jefe de la gestora de inversiones New Century Advisors, afirmó que un dato decepcionante del IPC de mayo podría llevar a la Fed a reducir a uno los recortes de tasas . "A la Fed no le gusta ser brusca a menos que sea necesario", dijo Sahm, que no fue encuestada. "[Pero] quieren demostrar que responden a los datos".

La encuesta FT-Chicago Booth también puso de manifiesto la preocupación de los economistas por la creciente deuda fiscal de EE.UU.

La Oficina Presupuestaria del Congreso, organismo oficial estadounidense de control del gasto, declaró en mayo que la deuda federal alcanzaría el 166% del PBI en 2054.

"Ante la posibilidad de acontecimientos geopolíticos y la necesidad de responder al cambio climático, existe el riesgo de que aumente la presión al alza", afirmó Dynan.