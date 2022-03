Guerra Rusia-Ucrania: la lista negra de oligarcas rusos

En respuesta a la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha congelado los activos e impuesto prohibiciones de viaje a más de media docena de los más destacados oligarcas rusos, muchos de los cuales tienen estrechos vínculos con el presidente, Vladimir Putin.

Entre las personas afectadas por las medidas, se encuentran Mikhail Fridman, fundador del Grupo Alfa y accionista de Dia, y su socio Petr Aven; Igor Sechin y Nikolai Tokarev, consejeros delegados de las empresas petroleras Rosneft y Transneft, respectivamente; y el financiero Alisher Usmanov.

Las listas negras forman parte de una serie de sanciones cada vez más severas que la Unión Europea empezó a aplicar la semana pasada para intentar dañar la economía rusa y obstaculizar la ofensiva bélica de Putin. Las medidas impuestas por Estados Unidos y sus aliados occidentales contra el banco central ruso han provocado una fuerte caída del rublo y corridas masivas por parte de los ciudadanos rusos.

Guerra Rusia-Ucrania: el gobierno ucraniano lanzará sus propios NFT para financiar a sus fuerzas armadas



Entre los afectados por las restricciones se encuentra Fridman, que, según se describe en la lista de sanciones de la Unión Europea, es "un importante financiero ruso que pertenece al círculo íntimo de Putin". Al parecer, Fridman "facilitó ayuda financiera en la anexión de Crimea y ha contribuido a la desestabilización de Ucrania".

La Unión Europea ya ha impuesto sanciones a su banco, Alfa-Bank, sobre la emisión de bonos, acciones y préstamos en la Unión Europea para su refinanciación, mientras que Estados Unidos ha introducido restricciones a la deuda y al capital. Aven, por su parte, se considera uno de los "oligarcas más cercanos al presidente".

Gennady Timchenko, viejo amigo de Putin, fundador y accionista del Grupo Volga, también figura en la lista de la Unión Europea. Es accionista del Banco Rossiya, que ya está siendo objeto de las sanciones impuestas por la Unión Europea y Reino Unido.

Guerra Rusia-Ucrania: Nike, Volkswagen, Apple, McDonald's y varias marcas se van Moscú tras la invasión



El CEO de Rosneft, Sechin, se considera de los "asesores más cercanos y de mayor confianza de Putin, así como su amigo personal". De hecho, ha estado en contacto con el presidente a diario y ha estado recibiendo beneficios económicos e "importantes encargos a cambio de su lealtad".

Al igual que su hijo, Sechin ya está sujeto a la prohibición de viajar y a la congelación de activos por parte de Estados Unidos.

Tokarev, consejero delegado de la empresa rusa de oleoductos y gasoductos Transneft, estuvo con Putin en la KGB y, según la Unión Europea, es "uno de los oligarcas que asumió el control de grandes activos estatales en la década de 2000, cuando Putin se consolidó en el poder, y que opera en estrecha colaboración con el Estado ruso".

Guerra Rusia-Ucrania: el petróleo se dispara a u$s 113 mientras los grandes consumidores boicotean el crudo ruso



Otros nombres de la lista son Usmanov, uno de los "oligarcas favoritos" de Putin, y Sergei Roldugin, apodado "la cartera de Putin", que mantiene sus activos en el Banco Rossiya.

Según la Unión Europea, de la investigación realizada por un consorcio de medios internacional se desprende que Roldugin es responsable de "gestionar" al menos u$s 2000 millones a través de bancos y empresas offshore como parte de la red financiera oculta de Putin.

Otro accionista y empresario de Rossiya que figura en la lista de la Unión Europea es Alexei Mordashov, presidente de la siderúrgica Severstal y de Severgroup, que según la Unión Europea controla canales de televisión que apoyan activamente las políticas de Moscú destinadas a desestabilizar a Ucrania. También posee el 34% del grupo de viajes Tui, que cotiza en la Bolsa alemana.

Guerra Rusia-Ucrania: cómo es la carrera de Xi Jinping y Vladimir Putin para crear un sistema alternativo al dólar



Severstal publicó un comunicado en nombre de Mordashov en respuesta a las sanciones: "Nunca he estado cerca de la política y siempre me he centrado en crear valor económico en las empresas para las que he trabajado, tanto en Rusia como en el extranjero".

El presidente del aeropuerto internacional de Moscú, Alexander Ponomarenko, es otro oligarca que figura en la lista del círculo íntimo de Putin. Según la Unión Europea, al igual que otros oligarcas, Ponomarenko había financiado un complejo palaciego para uso y disfrute de Putin.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, también figura en el elenco.

La lista negra se ha ampliado para incluir a más funcionarios y militares. La compañía de seguros de gas Sogaz, que colaboró en la construcción del puente ferroviario que conecta la península de Crimea con Rusia, se ha añadido a la lista de empresas de servicios financieros incluidas en las medidas.

Los seis oligarcas más afectados por las sanciones de la Unión Europea

Igor Sechin

Es el CEO de Rosneft, el principal productor de petróleo de Rusia. Antiguo miembro de los siloviki, término con el que se designa a las personalidades con formación militar y de seguridad, Sechin trabajó con Vladimir Putin en el ayuntamiento de de San Petersburgo en la década de 1990. Putin lo llevó a Moscú cuando se incorporó al gobierno nacional. Sechin fue viceprimer ministro de Rusia antes de ser nombrado primer ejecutivo de Rosneft en 2012.

Alisher Usmanov

Es un multimillonario ruso que llegó a ser el hombre más rico del país . Usmanov, nacido en Uzbekistán, es un magnate de la metalurgia y la tecnología que controla la segunda red de telefonía rusa, MegaFon, y el gigante de la metalurgia Metalloinvest, además de otras empresas a través de su holding USM. Usmanov llegó a ser uno de los mayores inversores de Facebook y tenía una participación en la mayor empresa de Internet de Rusia, Mail.ru, antes de venderla en 2021.

Mikhail Fridman

Es el cofundador del Grupo Alfa, que controla el mayor banco privado de Rusia, Alfa-Bank, la mayor cadena de supermercados, X5, y el operador de telefonía móvil Veon. Dirige la empresa de capital riesgo LetterOne, con sede en Londres, que creó en 2013 con u$s 14.000 millones procedentes de la venta de una participación en la petrolera TNK-BP a Rosneft, para invertir en energía, telecomunicaciones y tecnología. Fridman pasa su tiempo entre Moscú, donde la edición rusa de Forbes ha cifrado su fortuna en u$s 15.500 millones, y Londres, donde fue nombrado el undécimo hombre más rico de Reino Unido por el Sunday Times. El magnate se crió en Lviv, al oeste de Ucrania.

Petr Aven

Socio de Fridman, se incorporó a Alfa tras ser ministro de Comercio de Rusia a principios de los años 90 y preside el banco del grupo. También divide su tiempo entre Londres y Moscú. Aven ha publicado varios libros basados en entrevistas con otros grandes protagonistas de la turbulenta década de 1990 en Rusia, incluido uno sobre el difunto oligarca Boris Berezovsky.

Nikolai Tokarev

Está al frente de Transneft, el operador de oleoductos propiedad del Estado ruso. Es un antiguo oficial del KGB que sirvió con Putin en Dresde, entonces Alemania Oriental, en la década de 1980. Tokarev dirigió anteriormente Zarubezhneft, uno de los mayores productores de petróleo de Rusia. Durante su mandato, Transneft ha construido importantes oleoductos de exportación de crudo.

Alexei Mordashov

El hombre más rico de Rusia, es propietario de Severstal, uno de los principales fabricantes de acero de Rusia. Pasó de ser economista en la siderúrgica y acerera Severstal a convertirse en el principal accionista de la compañía. Entre sus intereses empresariales se encuentra una participación del 32% en el operador turístico alemán Tui y la mitad de Tele2, una de las mayores empresas de telecomunicaciones de Rusia.