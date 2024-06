Elecciones europeas: el auge de la derecha puede cambiar a la UE, ¿cuáles pueden ser los efectos económicos?

Hoy comienza el extraordinario ejercicio de democracia plurinacional que supone la elección del Parlamento Europeo. Desde 1979, los eurodiputados son elegidos directamente por los electores nacionales para mandatos de cinco años. La participación deja un poco que desear, pero es comparable a la de las elecciones de mitad de término en Estados Unidos.

Aunque sea la más débil de las grandes instituciones decisorias de la Unión Europea (las otras son la Comisión y el Consejo) , el Parlamento es importante. Importa para los cargos: el nuevo presidente de la Comisión y sus comisarios necesitan el respaldo de la mayoría de los diputados , y en el pasado han demostrado su capacidad y voluntad de destituirlos. También es importante para las políticas, ya que las leyes deben ser aprobadas tanto por el Parlamento Europeo como por los ministros nacionales reunidos en el Consejo.

El impacto más inmediato de las elecciones de esta semana sobre la dirección de Europa, por tanto, se producirá cuando el candidato de los líderes nacionales para el próximo Presidente de la Comisión presente una propuesta de programa de trabajo al nuevo Parlamento con la esperanza de obtener su respaldo. Los Verdes -los grandes ganadores de 2019- perderán muchos escaños. Las mayores victorias se prevén para los partidos de extrema derecha. ¿Cómo puede afectar este resultado a la dirección política de Europa en los próximos cinco años?

Una respuesta es: menos de lo que podría pensarse. La derecha dura está tan fragmentada que no logra imponerse en el Parlamento, ni en lo que respecta al establecimiento de la agenda (lo que se refiere a la obtención de puestos de liderazgo en las comisiones) ni en lo que respecta al voto como boque .

El impacto real sería indirecto. Los fuertes avances de la derecha dura -especialmente si se envalentonan aún más al encontrar un alma gemela al otro lado del Atlántico en un retorno de Donald Trump- muy probablemente forzarían ajustes en las posiciones políticas de los otros partidos, hacia las preferencias de la derecha dura.

Eso podría ocurrir a nivel nacional (véase, por ejemplo, cómo los socialdemócratas daneses han superado a sus nativistas de derechas en materia de inmigración, y cómo la centro-derecha de los Países Bajos ha acordado una plataforma de gobierno con el populista de derecha Geert Wilders). Esto se trasladará a las negociaciones entre los ministros nacionales en el Consejo. Es probable que este cambio dentro del mainstream político hacia los ganadores marginales se produzca también en el Parlamento Europeo. Al fin y al cabo, algo parecido ocurrió la última vez. De hecho, los Verdes, que obtuvieron un gran éxito electoral, no se unieron a la mayoría de Ursula von der Leyen, pero a pesar de ello su mandato estuvo marcado por el pacto verde, en gran parte porque los principales partidos absorbieron muchas de las prioridades de los Verdes después de ver hacia dónde soplaban los vientos electorales.

La derecha dura no tiene necesariamente una visión coherente de la política económica; sus partidos son más elocuentes en cuestiones culturales y sociales. Pero una vez que se haya asentado la polvareda y el candidato a presidente de la Comisión venga a buscar el apoyo del Parlamento, he aquí las tres áreas de política económica que habrá que seguir:

¿Hacia dónde va el acuerdo ecológico?

El pacto verde era la política estrella de Von der Leyen para conseguir el apoyo de los eurodiputados en 2019 -donde las elecciones, recordemos, llegaron tras enormes manifestaciones juveniles por el cambio climático. La idea era tratar el objetivo de cero emisiones de carbono como un vehículo para la transformación económica y la innovación tecnológica -y, tras la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania, para impulsar la industria nacional y repatriar la producción.

Esta campaña electoral ha demostrado cómo el pacto ecológico está bajo presión. A diferencia de la última vez, los manifestantes no son jóvenes enfurecidos por el futuro de su planeta, sino agricultores enfadados por las regulaciones a la agricultura verde. Cada vez son más los políticos mainstream, sobre todo de los partidos de centro-derecha, aunque no exclusivamente, que canalizan la preocupación de los votantes por que la política ecológica ceda más terreno a la facilidad de hacer negocios y al poder adquisitivo de los consumidores .

Por lo tanto, los aspirantes a la Comisión tendrán que tomar una importante decisión política sobre el ritmo y el alcance de la agenda verde . No creo que se trate de la dirección: el objetivo de cero emisiones netas está aquí para quedarse, al igual que la aspiración a la independencia energética y, por tanto, a mucha más energía renovable. Pero habrá que estar atentos a los compromisos, o a la falta de ellos, en aspectos como el endurecimiento del sistema de comercio de emisiones de carbono (para encarecer los permisos de emisión) o los 'palos en la rueda' regulatorios para obligar a consumidores y productores a cambiar de actividades más intensivas en carbono a otras menos intensivas. Espero un giro pro-nuclear en la política energética y una fuerte ralentización de la protección del medio ambiente que no está obviamente relacionada con la descarbonización.

La evolución del enfoque europeo del comercio

Cualquier ajuste de la agenda verde está también vinculado al enfoque más amplio del comercio. Éste ya se había matizado mucho bajo la presión no sólo del compromiso político con la descarbonización, sino de consideraciones geopolíticas y del fin de la indiferencia por cómo se fabrican los bienes y servicios importados -en términos de derechos humanos, bienestar animal, respeto a la privacidad de los datos, etc.. Los primeros acuerdos clásicos de libre comercio han empezado a incluir cada vez más compromisos sobre estas cuestiones no comerciales.

El principio mismo de la apertura comercial se ha evaluado cada vez más frente al riesgo geopolítico, especialmente tras el Covid y la guerra de Putin. Y resulta que los Estados miembros tradicionalmente más puristas del libre comercio también son partidarios de la descarbonización, como Suecia, por ejemplo.

Los partidos de extrema derecha no suelen ser grandes partidarios del libre comercio; su instinto de construir fronteras fuertes también vale también para la economía. Su nacionalismo debería prestarse a atacar a China, pero algunos admiran el modelo chino, y el líder húngaro Viktor Orbán ha demostrado los flujos de inversión que recompensan la amistad con Beijing. Al mismo tiempo, los partidos de la extrema derecha no son demasiado partidarios de las políticas paneuropeas necesarias para complementar una línea dura contra China, especialmente una política industrial activista común para construir industrias verdes de punta en casa (ni tampoco siempre de las propias industrias ecológicas).

Así pues, no está claro cómo se configurará la agenda comercial con el giro a la derecha, pero sí que se complicará . Habrá que estar atentos a las primeras señales sobre si la UE firmará finalmente el acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur (que lleva dos décadas gestándose) o si buscará una mayor protección frente a las importaciones chinas de tecnología verde que la que Bruselas propondrá pocos días después de las elecciones. A más largo plazo, cabe esperar presiones para que la UE se ponga más a la defensiva y mire más hacia dentro, sobre todo si Estados Unidos sigue su camino hacia una economía mucho más cerrada.

Presupuesto

La tercera cuestión económica en la que la distribución cambiante de las fuerzas políticas marcará la diferencia es en las próximas negociaciones presupuestarias de la UE. Comenzarán en serio el año que viene, con un presupuesto de siete años a partir de 2028. Hay mucho en juego. Está en juego cuánto gastar (y si está justificado repetir el fondo de recuperación de la pandemia), cómo financiar cualquier aumento y en qué gastarlo. ¿En defensa? ¿Política industrial digital o ecológica? ¿Infraestructura? ¿Consideraciones sociales? ¿Qué hacer con las subsidios agrícolas, que siguen acaparando alrededor de un tercio del presupuesto? También está la cuestión de si gastarlo en proyectos transfronterizos, como interconectores eléctricos, o en prioridades elegidas a nivel nacional, y qué condiciones imponer a las asignaciones presupuestarias de la UE.

El fortalecimiento de la extrema derecha en particular y de los partidos de derechas en general afectará a la fuerza relativa detrás de las prioridades alternativas. No cabe duda de que se prestará más atención a la defensa. Pero, ¿se reducirá el gasto agrícola y, si no, de dónde se sacará dinero adicional? ¿Y cómo abordará la extrema derecha la política industrial y de infraestructuras? En este sentido se debatirá entre diferentes instintos: el deseo de que se construyan rutas, generadores de energía y fábricas, frente a la aversión al enfoque paneuropeo que exigiría ese gasto con cargo al presupuesto de la UE.

Estos son los ámbitos en los que las elecciones podrían cambiar el rumbo de la UE. Puede que no lo cambie mucho: los partidos de extrema derecha se enfrentan al singular dilema de que las soluciones políticas que les gustan son difíciles de conseguir sin utilizar las herramientas políticas paneuropeas que les disgustan; al fin y al cabo, así es como se convierte la representación en una institución de la UE en efectos sobre el terreno.

Y, grande o pequeño, cualquier impacto en la dirección política significa que los cambios en las preferencias de los votantes marcan la diferencia. Nos guste o no el cambio, la democracia funciona. Así que a los lectores que tienen derecho a votar en las elecciones europeas, les digo: por favor, hagan uso de él.