El CEO de JPMorgan dice que es "cauto" sobre la economía de EE.UU. y proyecta aumentos del petróleo

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, afirmó que la economía estadounidense está "en auge", pero advirtió que es "cauteloso" ante la posibilidad de que pueda producirse un soft landing.

En una amplia entrevista en el Club Económico de Nueva York, Dimon dijo que el estado de la economía estadounidense era "increíble" y que había estado "en auge durante un tiempo".

El FMI pronosticó la semana pasada que Estados Unidos crecerá este año el doble de rápido que cualquier otra economía del G7, gracias a la resiliencia del gasto de los hogares y la inversión.

Esto ha ido en contra de los temores de los dos últimos años de que la rápida serie de subas de tasas de interés de la Reserva Federal llevara a la economía a una recesión.

En cambio, el FMI proyectó que la economía estadounidense crecería un 2,7% este año y un 1,9% el próximo, tras expandirse a un ritmo anual del 3,4% en el último trimestre de 2023.

"Estamos en bastante buena forma y hasta ahora parece un escenario del tipo de soft landing", dijo Dimon. "Pero póngame del lado de los cautelosos".

Citó un refrán de sus primeros días en Wall Street, "algo así como: 'Los mercados harán lo que tengan que hacer para perjudicar al mayor número de personas'. Este puede ser uno de esos montajes".

Dimon (68 años), que como máximo responsable del banco más grande de EE.UU. suele utilizar sus intervenciones públicas para opinar sobre asuntos que van mucho más allá de Wall Street, dijo que le sorprendía que las tensiones geopolíticas no hubieran tenido un mayor impacto en el precio del petróleo, que cotiza a u$s 88 el barril.

" Estoy un poco sorprendido de que las cosas no hayan empeorado para el petróleo y el gas ", dijo, citando los riesgos de ataques a las infraestructuras energéticas. " No hace falta mucho para que los precios del petróleo y el gas vuelvan a los u$s 120 o más ".

El peso de Dimon en Wall Street hizo que el año pasado algunos como el multimillonario Bill Ackman le pidieran que se presentara a las elecciones presidenciales. Él se ha resistido.

"Siempre he dicho que me encantaría ser presidente, pero tendrían que elegirme ustedes", dijo Dimon, entre las risas del público.

Sí hizo un llamamiento para que más personas de la comunidad empresarial sirvan en el gobierno y también tuvo un consejo para el eventual futuro mandatario.

"Quiero que el próximo presidente, sea quien sea, ponga al otro partido en su gabinete", dijo. "Así que si es [Joe] Biden, que ponga a algunos republicanos en su gabinete. Si es [Donald] Trump, que ponga a algunos demócratas en su gabinete. Me gustaría ver a los profesionales volver al Gobierno, como todos nosotros -no yo, sino ustedes- ir a ayudar y servir."

Dimon también elogió al primer ministro indio, Narendra Modi, que está haciendo campaña para otro mandato de cinco años en el cargo.

"Modi ha hecho un trabajo increíble en India", dijo Dimon. "Conozco a la prensa liberal de aquí, lo destrozaron. Él sacó a 400 millones de personas de la pobreza".