Default, impeachment y menos ayuda a Ucrania: los planes de los republicanos en el Congreso de EE.UU.

Si las encuestas son correctas, los republicanos se encaminan a una victoria en las elecciones de mitad de término, en un hecho que traería de vuelta el 'gobierno dividido' a Washington.

Las proyecciones apuntaban a que los republicanos tomarían las riendas de la Cámara de Representantes, mientras que el control del Senado, dependerá probablemente de algunas batallas clave en estados pendulares [swing states] como Pensilvania, Georgia y Nevada.

Aunque el presidente Joe Biden tendría el poder de vetar las propuestas legislativas republicanas, el posible cambio de guardia plantea, sin embargo, preguntas sobre lo que significará un Congreso dirigido por los republicanos para sus próximos dos años de presidencia, y más allá.

En las últimas semanas, Kevin McCarthy -que todo indica será el próximo titular de la Cámara de Representantes si ganan los republicanos- ha insinuado lo que se puede estar preparando para el Congreso estadounidense.

Techo de la deuda como palanca

McCarthy ha sugerido que utilizaría el límite de endeudamiento del Gobierno -conocido comúnmente como el "techo de la deuda"- como palanca para impulsar las prioridades políticas de los republicanos, incluyendo importantes recortes de gastos.

"No se puede seguir por el camino del gasto y aumento de la deuda... llega un momento en el que, de acuerdo, les daremos más dinero, pero tienen que cambiar su comportamiento actual", le dijo McCarthy al sitio Punchbowl News el mes pasado. "No vamos a seguir aumentando el límite de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y deberíamos sentarnos en serio y [averiguar] dónde podemos eliminar algún despilfarro".

El techo de la deuda establece un límite sobre la cantidad que el Tesoro puede pedir prestada para pagar el gasto del Gobierno. Una vez alcanzado el techo, los legisladores deben levantar el límite o arriesgarse a que el gobierno estadounidense entre en default, lo que le da a los republicanos una importante ventaja para avanzar en su agenda fiscal, que probablemente incluya reformas en prestaciones como la seguridad social y Medicare.



Recortes en la ayuda a Ucrania

McCarthy fue noticia en todo el mundo cuando, en la misma entrevista con Punchbowl News, sugirió que trataría de recortar la ayuda estadounidense a Ucrania. En un raro ejemplo de bipartidismo, desde la invasión rusa demócratas y republicanos han aprobado decenas de miles de millones de dólares de ayuda al país. Pero McCarthy insinuó que los republicanos podrían ser menos propensos a continuar el ritmo de gasto en el futuro.

"Creo que la gente va a estar en una recesión y no le van a dar un cheque en blanco a Ucrania. Simplemente no lo harán... No es un cheque en blanco gratuito", dijo McCarthy. "Y luego están las cosas que [la administración Biden] no está haciendo a nivel nacional. No está haciendo lo de la frontera y la gente empieza a evaluar eso. Ucrania es importante, pero al mismo tiempo no puede ser lo único que hagan y no puede ser un cheque en blanco".

David Arakhamia, jefe del partido del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Parlamento, le dijo al Financial Times que estaba "sorprendido" al escuchar los comentarios de McCarthy, y añadió: "Hace unas semanas, nuestra delegación visitó Estados Unidos y se reunió con McCarthy. Nos aseguraron que el apoyo bipartidista a Ucrania en su guerra con Rusia seguirá siendo una prioridad absoluta aunque ganen las elecciones".

Los republicanos quieren empujar sus propias investigaciones

Bajo el liderazgo demócrata, los comités de la Cámara de Representantes han puesto en marcha una serie de investigaciones, entre las que destaca la del 6 de enero, que está estudiando la implicación de Donald Trump en el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. Si los republicanos toman el control de la Cámara, es probable que esa comisión se disuelva , mientras que otras pasarían a manos de los republicanos.

Aunque se celebrarían elecciones internas para instalar a los presidentes de esas comisiones, hay indicios de que los líderes republicanos abrirían varias investigaciones propias, desde los orígenes de la pandemia del Covid-19 y la aprobación por parte del Departamento de Justicia de una redada federal durante el verano en el complejo de Mar-a-Lago de Trump, hasta los negocios del hijo del presidente, Hunter Biden.

Los republicanos han cuestionado si el menor de los Biden -que ha luchado abiertamente contra una adicción a las drogas y se enfrenta a una investigación federal sobre sus asuntos fiscales y compra de armas- comprometió la seguridad nacional a través de sus negocios en Ucrania y China.

Al mismo tiempo, varios legisladores republicanos de línea dura -en particular la congresista de Georgia Marjorie Taylor Greene- han pedido la destitución de Biden, del fiscal general Merrick Garland y del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, entre otros. McCarthy no ha apoyado esas peticiones, diciendo que al país "no le gusta que se utilice la destitución con fines políticos" .

Cuando la CNN le preguntó esta semana si la destitución estaba "sobre la mesa", McCarthy respondió: "¿Sabe lo que está sobre la mesa? La rendición de cuentas", antes de enumerar una lista de posibles investigaciones sobre cuestiones como la retirada de Estados Unidos de Afganistán.

"Nunca utilizaremos el impeachment con fines políticos", añadió, arremetiendo contra los demócratas por haber liderado dos esfuerzos para destituir a Trump.

"Eso no significa que si algo emergiera, no se utilizaría", añadió.