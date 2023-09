Crisis en Fortescue, el grupo australiano con la megainversión para producir hidrógeno en la Argentina

Andrew Forrest, multimillonario fundador y presidente ejecutivo de Fortescue, la tercera empresa minera más grande de Australia, apareció en la fiesta del 20 aniversario del grupo en un camión minero, ondeando una bandera de la compañía, mientras "Thunderstruck", de AC/DC, sonaba a todo volumen en los parlantes.

Las celebraciones continuaron hasta la noche mientras 700 invitados, que fueron trasladados en vuelos chárter a la mina Solomon, de la compañía, en el desierto de Australia Occidental, disfrutaron de un espectáculo de luces, un bar de ostras y un concierto del cantante de rock Jimmy Barnes.

Forrest, que había fracasado con una empresa anterior de níquel, fundó Fortescue en 2003 y la convirtió en una importante minera de 62.000 millones de dólares australianos (u$s 40.000 millones), capaz de competir contra BHP y Rio Tinto.

Fortescue, una de las historias de mayor éxito corporativo de Australia en las últimas dos décadas, transformó al ex corredor de bolsa en el hombre más rico de Australia. Sin embargo, las festividades enmascararon divisiones dentro de la empresa, que opera como minera de mineral de hierro y como pionera en la inversión en hidrógeno verde.

Apenas unos días después de la fiesta, Fiona Hick, directora ejecutiva de su división de metales, dejó el cargo de mutuo acuerdo después de seis meses en la posición. Christine Morris, a quien Hick contrató como directora financiera del grupo de metales, había estado en su puesto sólo dos meses antes de partir. Guy Debelle, que renunció a su trabajo de vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia para unirse a la división de hidrógeno verde de Fortescue el año pasado, también dejó la empresa la semana pasada. Otras salidas en algunos de los otros negocios de Forrest han aumentado la impresión de un éxodo .

Lo que los analistas llamaron una " puerta giratoria " de ejecutivos plantea interrogantes sobre la cultura (descrita por Forrest como una "sala de calderas") en la empresa. En reuniones internas previas a la fiesta, celebradas en la estación Minderoo de la granja de Forrest, los altos ejecutivos de Fortescue pusieron al descubierto diferencias de opinión sobre la velocidad y el enfoque para descarbonizar las operaciones mineras de la empresa para 2030, según dos personas con conocimiento de la situación.

Mark Barnaba, vicepresidente de Fortescue, dijo al Financial Times que las salidas de los ejecutivos tenían sentido para la empresa. " No propones matrimonio después de tres o cuatro citas, pero no puedes hacerlo con un nuevo director ejecutivo o director financiero. Quedó muy claro que no encajaba bien ", dijo. " La junta consideró que era inequívocamente una gobernanza más fuerte admitir que no estaba funcionando y tomar una decisión valiente de separarse, en lugar de mantener el status quo simplemente porque los medios de comunicación a corto plazo pueden no ser agradables. Esto requiere coraje y una cultura fuerte ".

No obstante, el extraordinario conjunto de salidas generó preocupación entre los inversores y las acciones siguen estando un 5% por debajo de lo que estaban el día antes de la salida de Hick. Los analistas de Peel Hunt dijeron que, "en el mejor de los casos", la repentina salida de Hick, Morris y Debelle olía a un " desacuerdo masivo sobre la dirección de la empresa ".

Grandes grupos mineros, incluidos BHP y Rio Tinto, anunciaron planes audaces para descarbonizar sus operaciones mineras, pero ninguno ha llegado tan lejos como Fortescue. La estrategia verde de Fortescue se lanzó hace tres años y abarca desde el desarrollo de trenes, barcos y camiones que funcionan con hidrógeno hasta la reducción de las emisiones de carbono de sus minas. El año pasado, adquirió la antigua división de baterías del equipo Williams de Fórmula 1. También está invirtiendo directamente en la producción de electrolizadores, utilizados para crear la fuente de energía a partir del agua, así como en proyectos internacionales de hidrógeno verde.

El éxito de esa estrategia aún no es evidente. En el año fiscal cerrado en junio de 2023, el grupo de metales de Fortescue generó u$s 16.800 millones de ingresos y un ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de u$s 10.500 millones. Por el contrario, la división de energía obtuvo unos ingresos de u$s 107 millones y unas pérdidas de u$s 617 millones.

Forrest también presionó a los gobiernos, incluido el del Reino Unido, para que adopten estrategias de hidrógeno verde como parte de su cruzada de descarbonización. Dos días después de la partida de Hick, Forrest habló en el Foro de Boao para Asia, en Perth, sobre la " humedad letal ". Esa charla incluyó diapositivas en las que se sostenía que el mundo tenía el " síndrome de Estocolmo " debido a su dependencia de los combustibles fósiles y a cómo las estructuras que sustentan la vida en el planeta estaban a punto de desmoronarse. " Como un huevo, no se pueden cocinar crudos ", declaraba la presentación de diapositivas.

Rachel Waterhouse, directora ejecutiva del grupo de inversores minoristas Asociación Australiana de Accionistas, dijo que sus miembros " realmente quieren estabilidad " de empresas como Fortescue. Dino Otranto, que fue ascendido para sustituir a Hick al frente de Fortescue Metals Group, y Mark Hutchison, director ejecutivo de la división de energía, se reunieron con inversores en Australia y volarán a Londres y Nueva York en los próximos días para celebrar nuevas reuniones de accionistas. .

Forrest, que viajó a la Cumbre Africana sobre el Clima en Nairobi esta semana, dijo al personal que el nuevo equipo directivo estaba impregnado de la cultura de Fortescue. " Ahora creo que tenemos un equipo de personas internas, no externas, que nos harán avanzar dentro de nuestros valores ", dijo en un correo electrónico interno al personal visto por el Financial Times.

Barnaba afirmó que la empresa aún conserva el espíritu que había creado una historia de éxito minero. " Estamos desarrollando nuevos negocios con una mirada muy firme en los costos, las tasas de rendimiento y la ventaja competitiva. Nada de ese enfoque comercial se ha desperdiciado ", aseguró y agregó que las salidas de los ejecutivos no deberían restar valor a su historia de crecimiento de 20 años. " Es una tormenta en una taza de té ".

Debelle dijo que se fue para trabajar en el sector de minerales críticos de rápido crecimiento y se unió a Tivan, un pequeño desarrollador de vanadio. Ni Hick ni Morris respondieron a las solicitudes de comentarios.