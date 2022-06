Cómo un dólar más fuerte puede afectar a los mercados emergentes

Los países en desarrollo viven su vida económica a merced de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta afirmación puede sonar fuerte, pero no por ello es menos cierta.

Cuando las condiciones monetarias de Estados Unidos son laxas, el capital es empujado hacia las economías emergentes, lo que facilita la financiación de estos países. Y cuando la Reserva Federal se endurece, como lo está haciendo estos días, la ola se invierte, ya que el capital busca rendimientos más altos de nuevo en Estados Unidos.

Este ciclo suele entenderse como el resultado del impacto de la subida o bajada de las tasas de interés estadounidenses en los flujos de capital hacia los países en desarrollo. Pero no es sólo el rendimiento de los activos estadounidenses lo que afecta a estos países; el tipo de cambio del dólar también desempeña un papel importante en este drama.

Estas son cuatro formas en las que un dólar más fuerte dificulta la vida de las economías emergentes .

En primer lugar, un dólar más fuerte tiende a deprimir el crecimiento del comercio mundial. Es la moneda dominante para facturar y liquidar una gran parte de las transacciones comerciales mundiales. Dado que el poder adquisitivo de las monedas no estadounidenses disminuye cuando el dólar se fortalece, una apreciación de la moneda estadounidense tiende a hacer que el mundo sea más pobre y menos comprometido con el comercio .

Dado que los países en desarrollo suelen ser lo que los economistas denominan economías pequeñas y abiertas, especialmente dependientes del comercio mundial, cualquier cosa que ejerza una presión a la baja será probablemente de poca ayuda para esos países.

En segundo lugar, un dólar más fuerte tiende a erosionar la solvencia de los países en desarrollo que tienen deuda denominada en la moneda estadounidense. La apreciación del dólar hace que sea más caro para los países comprar la moneda estadounidense que necesitan para pagar sus deudas. Es probable que esto resulte más doloroso para los países de ingresos bajos, que normalmente sólo tienen una capacidad limitada para obtener préstamos internacionales en sus propias monedas, incluso en los mejores momentos.

En tercer lugar, es probable que un dólar fuerte sea un inconveniente para China en estos días, y lo que es malo para ese país generalmente no es útil para las economías emergentes , dados sus vínculos con las cadenas de suministro y la demanda de materias primas de China.

Aunque superficialmente resulta atractivo pensar que un debilitamiento del renminbi podría ser una forma conveniente de impulsar las exportaciones chinas, hay dos fuerzas mayores que actúan en sentido contrario.

Una de ellas es que, al aumentar el costo de las materias primas importadas, el debilitamiento del renminbi dificulta la vida de las pequeñas y medianas empresas chinas que, en cualquier caso, se enfrentan a un prolongado recorte de su rentabilidad. Y otra es que un renminbi más débil tiende a desencadenar la salida de capitales de China, algo que las autoridades de Beijing prefieren evitar, ya que tratan de mantener las expectativas sobre su moneda positivas.

Por último, es probable que un dólar más fuerte ahora sea más inflacionario para las economías emergentes que en el pasado. Los últimos años nos han permitido olvidar que la depreciación de la moneda en un país en desarrollo puede conducir rápidamente a la inflación. Esto se debe a que el llamado "traspaso" del tipo de cambio a la inflación ha tendido a ser relativamente bajo en los últimos años.

Sin embargo, el pasado puede no ser una buena guía para el presente. Una de las principales razones por las que las depreciaciones del tipo de cambio no han resultado inflacionistas en los últimos años es simplemente que la inflación mundial era obstinadamente baja. Eso ya no es cierto. Es preocupante que en un momento en el que la inflación se acelera, una depreciación de la moneda tenga más probabilidades de añadir un impulso a las presiones sobre los precios internos. Si se agrega combustible a un fuego, se obtiene más fuego.

La economía mundial es un entorno bastante hostil para los países en desarrollo en estos días: aumento de los riesgos de recesión en Occidente; una desaceleración incómoda en China; menor disponibilidad y mayor costo de financiación a medida que los inversores se vuelven más reacios al riesgo; aceleración de la inflación en casi todas partes; y creciente preocupación por la disponibilidad de alimentos en varios países.

Y eso es sólo en el primer plano. En segundo plano, la perspectiva de los esfuerzos desglobalizadores de los responsables políticos en Estados Unidos, Europa y China para lograr la resistencia de la cadena de suministro se producirá a expensas de los futuros flujos de inversión extranjera directa hacia las economías emergentes.

Con todo esto, un fortalecimiento del dólar es lo último que necesitan los países en desarrollo. Sin embargo, es posible que el problema no desaparezca pronto. A principios de la década de 1980 -la última vez que Estados Unidos tuvo que hacer frente a un problema de inflación realmente persistente- el dólar subió cerca del 80%. Puede que la historia no se repita, pero si el dólar va a seguir fortaleciéndose con la ferocidad de hace 40 años, el viaje será accidentado para las economías emergentes.