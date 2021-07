Cuál es el futuro del coronavirus en la Argentina, según estos dos expertos

Cuando ya ha transcurrido más de un año y medio de pandemia, hay sobradas evidencia de que el coronavirus que circula es muy distinto al que dio comienzo a las alertas globales. La progresiva legada de las vacunas contra el Covid-19 y la aparición de nuevas variantes que mantuvieron vigente al virus SARS-COV-2 son algunos de los factores que muestran la realidad actual de manera muy diferente que la de finales del 2019. Durante el panel conducido por Belén Fernández, redactora de la sección Negocios del diario El Cronista y del que participaron el médico infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi y la doctora Célica Irrazábal, jefa de terapia intensiva del Hospital de Clínicas, una pregunta que se impuso fue "qué tenemos que aprender del Covid-19".

"Este ha sido un desafío muy grande de un virus impredecible y con una capacidad destructiva impresionante, donde todos los que lo han padecido nos iban advirtiendo. Recuerdo a los profesionales italianos dando algunos consejos para los tratamientos. No sabíamos nada. Ha sido un aprendizaje paulatino y muy sacrificado. Siento una profunda forma de honrar a todos quienes han intervenido en las terapias intensivas. Son los verdaderos héroes. Nunca el mundo pensó tener una situación parecida. Me tocó estar en la época del ébola en África llevando el protocolo argentino del 'Mal de los rastrojos', me tocó estar en el Amazonas con el paludismo, me tocó estar con la gente del Malbrán en el 2009 con el N1H1, pero jamás pensé estar inmerso en ésta tragedia. Todos los días son un desafío", explicó Pizzi.

La doctora Célica Irrazábal, con más de un año de experiencia tratando a pacientes graves en uno de los hospitales escuela más importante del país, no le restó consideración a cómo impactó el virus en la atención hospitalaria a lo largo de la pandemia. En ese sentido, comentó que "Hoy la atención dentro de la terapia intensiva se alivió. Bajó mucho el número de pacientes que necesitan terapia Covid y aumentó un poco, casi proporcionalmente, de paciente no-covid que tenemos que internar por otras razones".

Además, la intensivista realizo un breve racconto de cómo fue evolucionando la manera de tratar a los pacientes desde la aparición de la enfermedad hasta hoy. "En cuanto a cómo se fueron manejando los diferentes tipos, tiene que ver con cómo fue cambiando nuestro conocimiento de la enfermedad. A principio de la pandemia, gran parte de las medidas que se tomaban tenían mucho peso para la protección del equipo de salud, teníamos mucho miedo de que los médicos se enfermaran a la par de los pacientes. Eso generó algunas dificultades asistenciales porque nos manteníamos alejados de la cama del paciente. Eso se fue modificando, se fue perdiendo el miedo aunque no es respeto y yo creo que fue ayudando bastante en la evolución de los pacientes, porque pudimos comenzar a utilizar otros métodos de soporte ventilatorio", recordó.

Desde que apareció en diciembre del año pasado, el virus Sars-CoV-2 ha dejado millones de personas contagiadas y miles de fallecidos. En marzo de ese año y debido a su rápido avance, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró pandemia. Pero hoy, a la luz de su evolución y de los acontecimientos, el nuevo coronavirus se convirtió en una endemia con la que habrá que convivir.

"No hay ninguna duda de que todavía no pudimos dominar el virus. Lo que sí me gustaría es que la gente tome conciencia de que lo que hemos aprendido, aunque otras las hemos incorporado, por ejemplo, el alcohol en gel desde 2009. Cada uno de estos tropiezos en la salud nos va dejando enseñanzas. Hay gente que el barbijo lo tomó como una cuestión cotidiana. Estoy convencido de que a partir de ahora los médicos van a usar el barbijo y que va a quedar en muchas personas. Hoy las afecciones de vías aéreas superiores como broquitis y bronquelitis están en la mínima expresión, eso significa que el barbijo es una gran barrera. Yo creo que así como los odontólogos utilizan barbijo en cualquier circunstancia, los médicos también van a tener que hacerlo", explicó Pizzi.

La doctora Irrazabal coincidió con el pronóstico y alertó que "Todas las medidas de higiene son básicas. En lo que es la vida intrahospitalaria, incorporar esas medidas va a traer un beneficio para la salud y un impacto económico, porque parte de los resultados negativos que se ven en las terapias intensivas se da por las infecciones que se contraen. Las medidas de higiene favorecen la evolución de los pacientes internados con cualquier patología".

Fabricar en grandes cantidades compuestos contra el Covid-19 se ha convertido en el gran reto científico a nivel global. China, Estados Unidos, Rusia y más de una decena de países trabajan a contrarreloj para desarrollar cada vez más vacunas y terapias anti-Covid-19, para así evitar que en un futuro vuelva a producirse esta pandemia.

"Las vacunas son maravillosas en la historia de la humanidad", comentó el infectólogo. Y agregó "Yo estoy convencido de que las vacunas, junto con la disciplina, son lo único que nos va a sacar de ésta tragedia. Las personas que tienen una sola dosis hasta hoy, evidentemente tienen que seguir cuidándose. Todos los días tenemos un nuevo desafío. Los que tienen dos dosis también deben cuidarse, aunque estén en mejores condiciones. Enviamos unidades móviles a vacunar a barrios periféricos y nos dimos con la sorpresa de que la cola de gente era interminable, porque no sabían anotarse para recibir la vacuna. Cuando no podemos lograr que la gente acceda a la vacuna tenemos que salir a buscarlos. La vacunación siempre ha sido nuestra esperanza. La prueba evidente es que el H1N1 hace muchos años que esta junto con los tres virus estacionales de la gripe y está incorporado a la vacuna que nos colocamos anualmente. No se si va a quedar endémico o desaparecer, pero a lo mejor tenemos que ir pensando que va a tener que estar también junto con los virus estacionales".