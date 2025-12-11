Adiós a los mocasines: llega una nueva tendencia en calzado para este verano

En los últimos meses, los mocasines volvieron a captar la atención del mundo de la moda. Cómodos, clásicos y versátiles, se han convertido en un básico infaltable para looks urbanos y de oficina. Sin embargo, una nueva tendencia que conquistó las calles de Europa ahora llega a Argentina para el verano: las bailarinas.

Este tipo de calzado, asociado al ballet o a los uniformes escolares, se reinventa con un toque sofisticado.

¿Cuál es la última moda en calzado para el verano?

Las bailarinas con taco se han vuelto imprescindibles. Marcas como Miu Miu y Valentino las han reinventado en materiales suaves, incorporando detalles como lazos, pulseras al tobillo y acabados metalizados. El resultado es un zapato femenino, cómodo y perfecto para elevar cualquier look sin necesidad de usar tacos altos.

Este modelo se adapta a estilos románticos y a outfits más sobrios, ideal para la oficina, una salida informal o un evento elegante. Su versatilidad y estética delicada lo convierten en el nuevo favorito de las fashionistas.

Ventajas de sumar este calzado a tus looks de verano

Entre las ventajas de añadir este calzado a los looks de verano se destacan:

Comodidad: el taco bajo permite caminar con estilo sin perder confort.

el taco bajo permite caminar con estilo sin perder confort. Versatilidad: combinan con jeans, vestidos, faldas y pantalones sastreros.

combinan con jeans, vestidos, faldas y pantalones sastreros. Estilo europeo: aportan un aire chic y sofisticado, inspirado en las calles de París y Milán.

aportan un aire chic y sofisticado, inspirado en las calles de París y Milán. Opciones para todos los gustos: desde modelos clásicos en negro o nude, hasta versiones en colores pastel, con texturas como efecto peluche.

¿Cómo combinar bailarinas con taco en tus outfits?

Las bailarinas con taco se lucen mejor con prendas ligeras y tonos claros. Son perfectas para acompañar un vestido camisero, una falda midi o un pantalón de lino. También añaden un toque elegante a un conjunto básico de jeans y remera blanca.

Celebridades como Kaia Gerber ya las incluyen en sus looks, marcando tendencia en redes sociales y pasarelas. Las influencers europeas también las eligen para sus outfits de entretiempo, combinándolas con bermudas, blazers oversize y vestidos.

Bailarinas con taco: el toque perfecto para cualquier atuendo

En el mundo de la moda, las bailarinas con taco se destacan por su capacidad de transformar cualquier atuendo. Además, su popularidad crece entre las celebridades, quienes las eligen para eventos tanto casuales como formales.