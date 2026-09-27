Miles de personas se manifiestan en defensa de la educación pública y contra los recortes: los sindicatos preparan una huelga indefinida.

Miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid en defensa de la educación pública no universitaria y laica y contra los recortes, en una protesta convocada como antesala de la huelga indefinida anunciada por sindicatos y asambleas educativas para el próximo 14 de octubre, informó la agencia de noticias EFE.

Según la Delegación del Gobierno, unas 10.000 personas han participado en la marcha, que ha recorrido el trayecto entre Atocha y la plaza de Cibeles bajo el lema “Defendemos la pública, defendemos el futuro”. Los manifestantes han reclamado mejoras laborales para los docentes, menos horas lectivas y una reducción de las ratios de alumnos por aula.

¿Qué reclaman los docentes y las familias en Madrid?

La protesta ha sido convocada por la plataforma Asamblea Menos Lectivas junto a los principales sindicatos y organizaciones del sector educativo. La movilización plantea una serie de demandas relacionadas con las condiciones laborales del profesorado y los recursos destinados a los centros públicos. Entre las principales reivindicaciones se encuentran:

Mejoras salariales y laborales para los profesores.

Reducción de las horas lectivas.

Menores ratios de alumnos en las aulas.

Más recursos para acabar con la segregación.

Mayor capacidad para atender a la diversidad.

Los manifestantes han acudido con camisetas verdes y carteles con mensajes como “educación pública de todos, para todos”, además de pancartas contra los recortes y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Miles de personas se manifiestan en defensa de la educación pública y contra los recortes: los sindicatos preparan una huelga indefinida. Rodrigo Jiménez

Los sindicatos preparan una huelga indefinida para octubre

La marcha de este domingo se plantea como el inicio de nuevas movilizaciones antes de la huelga indefinida convocada para el 14 de octubre en Madrid. El objetivo de las organizaciones convocantes es mantener la presión para conseguir cambios en las condiciones de trabajo de los docentes y un aumento de los recursos destinados a la educación pública.

El manifiesto sostiene que profesores y familias llevan “demasiado tiempo soportando políticas que deterioran la educación pública madrileña” y empeoran sus condiciones de trabajo. “Estamos aquí porque somos una comunidad educativa unida y organizada, dispuesta a defender la Educación Pública madrileña y queremos decir alto y claro que vamos a defender con firmeza nuestra tabla reivindicativa y a pelear por cada una de nuestras demandas”, añade.

Miles de personas se manifiestan en defensa de la educación pública y contra los recortes: los sindicatos preparan una huelga indefinida. Rodrigo Jiménez

Podemos respalda las movilizaciones por la educación y la vivienda

Antes del comienzo de la marcha, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respaldado las protestas y ha afirmado que las movilizaciones, huelgas y acampadas son “el camino para conseguir todo lo que hay que conseguir”. También ha señalado que su partido participará y apoyará estas iniciativas.

La protesta educativa ha coincidido con una acampada organizada en la Puerta del Sol para reclamar medidas contra los desahucios y los abusos de los inversores en vivienda. Belarra ha vinculado ambas movilizaciones y ha señalado: “Si queremos educación pública, huelga indefinida de los y las profesoras; si queremos vivienda digna, acampada”. También ha defendido que las movilizaciones sociales pueden impulsar cambios.

Por su parte, la eurodiputada de Podemos Irene Montero ha animado a que las manifestaciones, protestas y acampadas crezcan ya que con ello “se puede ir mucho más lejos de lo que quiere un Gobierno”.