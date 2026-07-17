Un hombre salió a buscar tesoros en un bosque y descubrió una espada de hace casi 3000 años

Lo que comenzó como una búsqueda recreativa con un detector de metales terminó con un importante hallazgo arqueológico en el norte de Polonia. Marcin Wiśniewski encontró una espada de casi 3000 años de antigüedad en un bosque cercano a Gdańsk, una pieza que podría aportar nueva información sobre la presencia de comunidades de la Edad del Bronce en la región.

Según explicó al medio polaco Magazyn Popularnonaukowy, el aspecto antiguo y deteriorado del objeto despertó sus sospechas. En lugar de retirarlo por su cuenta, decidió proteger el sitio y dar aviso a las autoridades para evitar que el hallazgo sufriera daños.

¿Qué características tiene la espada encontrada?

Especialistas del Departamento de Monumentos Arqueológicos del Museo Arqueológico Estatal de Varsovia acudieron al lugar y recuperaron la pieza mediante un procedimiento de conservación. Los expertos identificaron el objeto como una espada con empuñadura puntiaguda, un tipo de arma utilizado durante la Edad del Bronce.

Los expertos consideran que la espada constituye un testimonio relevante de ese momento histórico. Foto:Conservador de Monumentos del Voivodato de Pomerania

La estructura conserva una espiga estrecha, sobre la que originalmente se fijaba una empuñadura fabricada con materiales orgánicos como madera, hueso o asta. Estos elementos rara vez llegan hasta la actualidad debido a su degradación natural, por lo que el hallazgo resulta especialmente valioso para los investigadores.

El reciente hallazgo adquiere un valor especial para el patrimonio arqueológico regional. Foto:Conservador de Monumentos del Voivodato de Pomerania.

¿Por qué este hallazgo es tan importante para los arqueólogos?

La relevancia del descubrimiento también radica en su contexto histórico. En 1920 aparecieron en los bosques de Gdańsk dos espadas de características similares, conocidas por su forma de “antena”. Tras su restauración, ambas fueron incorporadas al antiguo Museo Provincial de Gdańsk.

Sin embargo, esas piezas desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial y nunca fueron recuperadas. La nueva espada permite volver a estudiar este tipo de armamento y ofrece una oportunidad única para ampliar el conocimiento sobre las sociedades que habitaron la región hace aproximadamente tres milenios.