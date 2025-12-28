Alerta por temporal | Desvían 9 vuelos y cierran una línea de tren por las lluvias.

Las intensas lluvias que afectan a buena parte de la provincia de Valencia han provocado el desvío de 9 vuelos desde el Aeropuerto de Manises y el corte de una línea de tren.

Por otra parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha establecido un refuerzo por el episodio de lluvias, con una dotación más en cada parque, refuerzos en la sala de control y puntos de vigilancia de los ríos y cauces mediante brigadistas forestales.

¿Cuáles son los servicios interrumpidos?

Vuelos desviados

Desde el gestor de los aeropuertos españoles se indica que hay regulaciones por mala meteorología y recomienda consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos y extremar la precaución en los desplazamientos.

Según ha informado Aena este domingo, a lo largo de la jornada se han desviado:

Dos vuelos a Palma

Cuatro a Barcelona

Dos a Madrid

Uno a Castellón

Estación de tren interrumpida

Desde Metrovalencia se ha notificado que como consecuencia de la lluvia ha quedado el servicio interrumpido entre Alginet y Castelló.

Alerta por temporal | Desvían 9 vuelos y cierran una línea de tren por las lluvias Kai Forsterling

Incidentes en las últimas horas

En las últimas horas se han atendido varios incidentes en la comarca de La Ribera Alta, en municipios como l’Alcúdia, Rafelguaraf, Algemesí o Benimodo.

Se trata, sobretodo, de vehículos encallados por el agua, revisiones de domicilios y desagües que se han resuelto sin incidencias, ya que por el momento no se ha realizado ningún rescate ni hay constancia de daños personales.

Alerta de la Generalitat a toda la provincia de Valencia

La Generalitat Valenciana ha enviado un segundo mensaje de alerta a los móviles de toda la provincia de Valencia para advertir del riesgo de inundaciones y pedir que no se invadan cauces ni barrancos y se eviten los desplazamientos.

El primero ha sido enviado esta tarde, alrededor de las 15:30 horas, al litoral sur de la provincia, donde permanece activo el aviso de nivel rojo por lluvias.

En el resto de la provincia, donde el aviso ha llegado alrededor de las 17:40 horas, el aviso es de nivel naranja. En el texto del mensaje se pide a la población que, en caso de que detecten un incremento del nivel del agua, accedan a los pisos superiores de las viviendas.