Casarrubios del Monte (Toledo) abrió al público su castillo por primera vez en su historia.

El castillo de Casarrubios del Monte, en Toledo, abrió al público por primera vez desde su construcción en el siglo XV, después de una intervención que ha permitido restaurar y consolidar buena parte de la fortaleza.

La inauguración oficial ha tenido lugar este domingo a las 18:00 horas. Se trata de un momento histórico para el municipio, ya que durante siglos el acceso al monumento estuvo restringido. El Ayuntamiento ha destinado más de 1,5 millones de euros a recuperar el inmueble desde que adquirió su propiedad en 2007.

El castillo de Casarrubios del Monte abre al público tras siglos sin visitas

El alcalde de Casarrubios del Monte, Jesús Mayoral, ha calificado la apertura como un acontecimiento “histórico”, especialmente porque muchos vecinos podrán conocer el interior de la fortaleza por primera vez.

El castillo tuvo diferentes usos a lo largo del tiempo. Llegó a funcionar como almacén de grano y paja y también albergó caballos y ovejas, además de contar con distintas zonas dedicadas al cultivo de cereal. Al tratarse de una propiedad privada, “nunca” había sido posible acceder al monumento de forma abierta.

Tras la adquisición por parte del Ayuntamiento en 2007, el consistorio comenzó un proceso de restauración y consolidación que ha requerido una inversión superior a 1,5 millones de euros.

Casarrubios del Monte (Toledo) abrió al público su castillo por primera vez en su historia. Turismo Castilla La Mancha

Una restauración de medio millón de euros recupera la torre del homenaje

Los últimos trabajos de rehabilitación ya han concluido y se han concentrado especialmente en el lienzo sur y en la torre del homenaje. Esta intervención ha supuesto un desembolso de medio millón de euros.

La mitad de esta cantidad ha sido financiada mediante una subvención del Gobierno de España. El Ayuntamiento, además, ha solicitado una nueva ayuda de 700.000 euros al Ejecutivo central para completar la recuperación del monumento.

Esta última fase contempla la rehabilitación de los lienzos este y oeste, así como diferentes actuaciones destinadas a hacer accesible el entorno exterior del castillo.

Casarrubios del Monte (Toledo) abrió al público su castillo, que data del siglo XV. Fuente: EFE Ángeles Visdómine

Un castillo del siglo XV que busca impulsar el turismo de Toledo

La apertura de la fortaleza no será el único proyecto del Ayuntamiento para aprovechar su recuperación. Mayoral ha adelantado que el consistorio trabaja en la creación de una oficina de turismo con el objetivo de convertir el castillo en uno de los ejes para impulsar la economía local.

La intención es organizar actividades culturales y turísticas en torno al monumento, entre ellas actuaciones teatrales y mercadillos medievales para “atraer riqueza y turismo al municipio”.

El cronista de Casarrubios del Monte, Fausto Jesús Arroyo, ha explicado que las obras originales del castillo comenzaron en 1496. Sin embargo, la construcción quedó inconclusa tras la muerte de su promotor, Juan Chacón, hijo del señor de Casarrubios, que había impulsado la fortaleza como elemento decorativo de la villa.

La apertura permitirá así recuperar para los vecinos y visitantes un edificio histórico que durante más de cinco siglos permaneció fuera del acceso público.