En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este miércoles, 10 de junio de 2026 en España es de 49,23 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,7%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que, a pesar de la estabilidad del euro, el Litecoin ha perdido valor en comparación.

La cotización de Litecoin ha mostrado un desempeño negativo: en la última semana registró un cambio del -1.96% y en el último año acumuló una variación del -63.56%, evidenciando una rentabilidad desfavorable y una tendencia bajista marcada en el periodo analizado.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 29.86%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 52.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 49,2 euros.