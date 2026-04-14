La agencia Viajes El Corte Inglés presentó una nueva promoción turística enfocada en uno de los destinos más atractivos de Europa: Malta. En ese contexto, la propuesta incluye paquetes accesibles que combinan historia, cultura y relax en un entorno único. La oferta busca posicionarse como una de las alternativas más competitivas para viajar en 2026. El paquete incluye vuelo y hotel, además de beneficios adicionales como descuentos por compra anticipada y facilidades de pago. El paquete promocionado por El Corte Inglés ofrece una experiencia completa para disfrutar de Malta durante 4 días y 3 noches. Entre los servicios incluidos se destacan: Además, el destino invita a descubrir su gastronomía, su animada vida cultural y su riqueza histórica, que abarca más de 7000 años. La capital del país es uno de los conjuntos históricos más densos del mundo, con más de 300 monumentos en una superficie reducida. Está vinculada a la Orden de San Juan y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos templos, entre los más antiguos del planeta, datan de entre 3600 y 2500 a.C. Destacan estructuras como Ġgantija, en la isla de Gozo, anteriores incluso a las pirámides de Egipto. Un impresionante complejo subterráneo utilizado como santuario y necrópolis. Es considerado uno de los monumentos prehistóricos más importantes del mundo. La antigua capital de Malta es una ciudad amurallada que conserva un encanto medieval único. Sus calles empedradas, palacios y catedrales transportan al visitante a otra época. Los paquetes turísticos a Malta están disponibles desde 261 euros por persona para estancias de 4 días y 3 noches, aunque algunas promociones pueden encontrarse desde 191 euros según disponibilidad. En ese sentido, las condiciones principales incluyen: Además, los clientes pueden acceder a cupones regalo de hasta 300 euros dependiendo del importe total de la reserva, canjeables en tiendas, web o app. Para contratar el viaje, los interesados pueden acceder a la web oficial o acudir a agencias físicas de El Corte Inglés, donde también podrán consultar condiciones específicas y disponibilidad según fechas.