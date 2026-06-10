MADRID, 25/03/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmó este miércoles su intención de completar la legislatura a pesar de la creciente presión política derivada del denominado caso Leire.

Durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, el líder socialista rechazó las exigencias de dimisión planteadas por el Partido Popular (PP) y defendió la continuidad de su Ejecutivo frente a una oposición que redobló sus críticas.

La jornada parlamentaria estuvo marcada por las acusaciones cruzadas en torno a la investigación que analiza una presunta trama destinada a obstaculizar causas policiales y judiciales que podrían perjudicar al PSOE o al Gobierno.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de encabezar una “gestapillo” y sostuvo que debería abandonar el cargo tanto si conocía los hechos investigados como si los desconocía.

¿Qué ocurrió durante el duro enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo?

El choque entre ambos dirigentes dominó la sesión. Feijóo vinculó al presidente con las iniciales “PS” que figurarían en anotaciones atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez y cuestionó la permanencia del mandatario al frente del Ejecutivo.

Sánchez respondió con una estrategia ofensiva. Recordó varios casos de corrupción que afectaron al PP en las últimas décadas, entre ellos Kitchen, Gürtel y Púnica, y reprochó a la formación conservadora que pretenda erigirse en referente de ejemplaridad institucional.

Además, el presidente insistió en que la legislatura se extenderá hasta su finalización constitucional. Según afirmó, el PP lleva años reclamando elecciones anticipadas sin éxito y aseguró que no modificará su hoja de ruta por las presiones de la oposición.

Javier Lizón

¿Cómo quedaron los apoyos parlamentarios del Gobierno?

La sesión también dejó en evidencia la distancia que mantiene Junts con el Ejecutivo. Su portavoz, Miriam Nogueras, volvió a cuestionar la actuación de Sánchez respecto a Cataluña y denunció incumplimientos en compromisos asumidos durante la negociación de la investidura.

La portavoz de Junts Miriam Nogueras (d) interviene este martes en el pleno del Congreso de los Diputados en Madrid que debate la ley de amnistía. EFE

El intercambio entre ambos reflejó nuevamente las tensiones existentes entre el Gobierno y la formación independentista catalana. Nogueras incluso afirmó que el papa León XIV había utilizado más el catalán en una hora que Sánchez y Feijóo durante toda su trayectoria política.

En contraste, EH Bildu ofreció un respaldo condicionado al Ejecutivo. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, garantizó que su formación no facilitará la llegada al poder de un “bloque reaccionario”, aunque advirtió que el Gobierno necesita impulsar iniciativas concretas y no limitarse únicamente a resistir políticamente hasta el final de la legislatura.