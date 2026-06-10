En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este miércoles, 10 de junio de 2026 en España es de 71.859,85 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,12%.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha mostrado un comportamiento variable en los últimos días, con 1 positivo que indica un aumento. La reciente alza sugiere un posible fortalecimiento del Bitcoin frente al euro en el corto plazo.

En la última semana, Bitcoin registró un avance del 1.57%, sugiriendo un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación de -48.39%, lo que evidencia alta volatilidad y una rentabilidad negativa para posiciones de largo plazo. En conjunto, las ganancias recientes no compensan las pérdidas anuales, por lo que la rentabilidad depende del horizonte de inversión.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin ha sido del 37.55%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 35.62%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.