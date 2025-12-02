Si llevas uno de estos apellidos, significa que tu linaje es 100% árabe: cuál es el listado completo.

Si encuentras tu apellido dentro de esta lista, podrías descender de los árabes. Descúbrelo aquí.

Los apellidos cuentan mucho sobre nuestras raíces: desde la historia familiar hasta aspectos culturales o geográficos. Transmitidos a lo largo de generaciones, algunos indican el oficio de un antepasado, mientras que otros señalan el lugar de origen o la ascendencia.

En el caso de España, muchos apellidos tienen raíces árabes, una huella del prolongado dominio musulmán en la Península Ibérica durante casi ocho siglos. Esta influencia no solo permanece en los nombres, sino también en muchas palabras árabes que usamos cotidianamente.

Si encuentras tu apellido dentro de esta lista, podrías descender de los árabes.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Castilla-La Mancha, el apellido más común es García, de origen “morisco”, compartido por 78.655 personas.

Tras la Reconquista, los Reyes Católicos forzaron a judíos y también a los musulmanes a convertirse al cristianismo. En caso de resistencia, tendrían que abandonar España, explican desde el blog MyHeritage.

Es por ello que, bajo esta amenaza, “muchos adaptaron sus apellidos o adquirieron otros nuevos, utilizando apellidos castellanos, nombres de lugares, flora, rasgos físicos o incluso una reducción de su apellido árabe, en virtud de la tolerancia que hubiera en esa zona”, relata el blog.

Al desglosar por provincias, encontramos que Albacete tiene 20.837 repeticiones, Ciudad Real 14.101, Cuenca 7209, Guadalajara 9688 y Toledo 26.820. Otro apellido muy común en esta región es Martínez, con un total de 48.583 personas que lo llevan.

Lo mismo ocurre con apellidos como Molina, Morales, Pérez y Torres, todos ellos frecuentes entre la población deCastilla-La Mancha.

Lista de apellidos de origen árabe en Castilla-La Mancha

A continuación, una lista de apellidos de origen árabe que se encuentran en la actualidad, según los datos recogidos por el blog.