La demanda de energía en España del domingo registró la cifra de 11.337.087 MWh con respecto a los 11.838.171 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 34.11 euros a 20.45 euros el MWh. En el domingo, 10 de mayo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 95,8 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,82 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: