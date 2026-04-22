El Partido Popular ha votado en contra de la moción sobre “prioridad nacional” presentada este miércoles por Vox en el Congreso, después de que el partido de Santiago Abascal rechazara la enmienda que los populares habían propuesto para adaptar el texto al acuerdo alcanzado en Extremadura. Vox también se negó a que la iniciativa fuera votada por puntos, como había pedido el PP. Los populares se mostraron a favor del principio de prioridad nacional, pero únicamente en los términos del pacto extremeño: basado en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley. La enmienda del PP buscaba incorporar ese matiz al texto de Vox, que defendía sin condiciones la prioridad de los españoles en cualquier prestación, vivienda y ayuda pública. Al no prosperar la negociación, el sentido del voto popular fue, según fuentes del partido, “consecuente” con esa disconformidad. La moción fue presentada por el diputado de Vox Ignacio Hoces, quien acusó al Gobierno de haber olvidado a los españoles como su “prioridad” y de practicar un “odio a lo propio”. Hoces defendió que la prioridad nacional en ayudas, prestaciones y vivienda es algo “sencillo, justo y necesario” y aprovechó para recordar al PP que Vox quiere modificar una ley orgánica para eliminar la figura del arraigo, a la que calificó de “coladero de entrada” que “impide la expulsión del inmigrante delincuente”. La diputada popular Carmen Navarro no respondió directamente a la moción, pero dejó claro que el “marco irrenunciable” del PP es la Constitución, la ley y el estado de derecho. Navarro dedicó buena parte de su intervención a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de utilizar la inmigración como “cortina de humo” para tapar su “corrupción”. La iniciativa de Vox fue duramente criticada por los partidos de izquierda. La diputada de Podemos, Martina Velarde, la calificó directamente de “propuesta nazi” y afirmó que priorizar ayudas para los españoles es “una enmienda a la totalidad a la convivencia, a la igualdad y a la propia Constitución”. Velarde también se dirigió al PP y calificó de “vergüenza” que el partido hubiera optado por enmendar la moción en lugar de votarla en contra. El diputado socialista Juan Francisco Serrano apuntó que el pacto de Extremadura entre PP y Vox es “una vergüenza” y que sitúa a los populares en el “papelón” de tener que defenderlo. La diputada de Sumar, Candela López, acusó a Vox de mostrar “lo peor de la condición humana” con propuestas “racistas, xenófobas y totalitarias”, mientras que el diputado del PNV, Mikel Legarda, describió la propuesta como una política pública “de inhumanidad”. En paralelo al debate en el Congreso, el presidente de Vox, Santiago Abascal, reaccionó este miércoles en una entrevista en Antena 3 a las declaraciones de los presidentes del PP en Andalucía y Madrid, Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, quienes se habían mostrado contrarios al principio de prioridad nacional. Abascal agradeció que lo dijeran públicamente porque así, según sus palabras, los votantes de ambas comunidades sabrían “que no van a cambiar las cosas” si el PP gobierna en solitario. El líder de Vox reafirmó su tesis de que los españoles están “discriminados” en el acceso a ayudas y servicios sociales frente a los extranjeros, y consideró que el acuerdo extremeño fue posible porque la presidenta María Guardiola “lo asumió”, mientras que “otros dirigentes” del PP “no lo comprenden”. Sobre la moción en el Congreso, Abascal subrayó que el objetivo no era retratar al PP: “Queremos que nos retratemos todos, que los españoles sepan de lo que estamos hablando”. Por último, Abascal negó que Vox esté recibiendo financiación de Israel o de ningún otro país y advirtió con posibles acciones legales contra quienes lo afirmen: “Son maledicencias y calumnias que solo tienen el objetivo de hacer daño a Vox”.