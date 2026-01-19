Este domingo tuvo lugar el descarrilamiento y choque de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz (España). El accidente ha causado, al menos, 39 muertos y un centenar de heridos y es uno de los siniestros ferroviarios más graves que se han registrado en Europa en lo que va de siglo.

Precisamente, el más serio de todos ellos también fue en España, en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia).

Por su parte, los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea (UE) expresaron en la madrugada del lunes sus condolencias a las víctimas y familias por el accidente. A su vez, afirmaron que el centro de emergencias europeo está “listo para brindar apoyo” a España “si así se solicita”.

ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Captura Imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España. Fuente: Guardia Civil Guardia Civil

La posible ayuda de la UE para España luego del accidente ferroviario

“Mis más profundas condolencias y solidaridad con las víctimas del desgarrador accidente de tren en España y con sus familias. Mi agradecimiento a los equipos de respuesta civiles y militares, que actuaron con tanta rapidez. Nuestro centro de emergencias está en contacto con las autoridades españolas, listo para brindar apoyo de la UE si así se solicita”, señaló la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, a través de su cuenta de X.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en la noche del domingo: “Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos”.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró “consternado” por el siniestro y compartió su “más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español”. “Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados”, añadió Costa.

Captura de imágenes áreas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Fuente: Guardia Civil EFE

¿Cuáles son las causas y antecedentes del accidente?

Para encontrar un siniestro con más víctimas mortales en Europa, hay que remontarse a 1998. El 3 de junio de ese año, 98 personas fallecieron y 120 fueron heridas en Eschede (norte de Alemania), al chocar contra el pilar de un puente un tren de alta velocidad alemán (ICE) que hacía el recorrido Múnich-Hamburgo, cuando circulaba a 200 kilómetros por hora.

En cuanto al accidente de ferrocarril ocurrido en Adamuz, lo que ocurrió fue que por causas desconocidas descarriló un tren de la compañía Iryo, que impactó contra un tren Alvia, de la empresa Renfe. El conductor de este segundo tren está entre los fallecidos.

El suceso es “raro y difícil de explicar”, según aseguró a los medios locales el ministro de Transportes español, Óscar Puente, porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y se había renovado muy recientemente la infraestructura.

Con información de: EFE