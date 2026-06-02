La visita del papa León XIV a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio, tendrá un coste estimado de 25 millones de euros. El pontífice recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en una gira que movilizará a cientos de miles de personas y requerirá un amplio despliegue logístico.

Según informaron los organizadores del viaje, el presupuesto estará cubierto mediante una combinación de aportaciones públicas, donaciones privadas, recursos de la Iglesia y contribuciones particulares. Además, se prevé que la visita genere un importante impacto económico en las ciudades que formarán parte del recorrido.

El coordinador nacional de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, explicó que gran parte de los fondos ya están asegurados y que todavía se realizarán acciones adicionales de recaudación para completar la financiación del evento.

¿Cómo se financiarán los 25 millones de euros de la visita papal?

Del total previsto, un 20% procederá de aportaciones económicas realizadas por las administraciones de Cataluña y Canarias. En el caso de Madrid, la colaboración institucional se realizará principalmente mediante la cesión de infraestructuras, servicios y espacios necesarios para el desarrollo de los actos oficiales.

El Papa Leon XIV dio un fuerte mensaje sobre la familia: "Dios quiere..." (foto: archivo).

El 45% del presupuesto llegará a través de benefactores privados, entre ellos empresas y fundaciones. Otro 30% será aportado por la propia Iglesia mediante recursos de las diócesis y de la Conferencia Episcopal Española, financiados con las contribuciones habituales de los fieles.

El 5% restante corresponderá a pequeños donativos particulares. Desde la organización destacaron la participación de miles de personas que han colaborado con diferentes cantidades para apoyar la celebración de los actos previstos durante la visita del pontífice.

¿Qué impacto económico tendrá la visita de León XIV a España?

Los organizadores estiman que el viaje podría generar un retorno económico superior a los 150 millones de euros gracias al aumento del turismo, la ocupación hotelera, el consumo en comercios y la actividad vinculada a los eventos religiosos y oficiales.

La cifra sería inferior a los cerca de 240 millones de euros atribuidos a la visita de Benedicto XVI hace quince años, aunque los responsables insistieron en que el cálculo definitivo dependerá de auditorías posteriores una vez finalizado el recorrido.

Hasta el momento, más de 550.000 personas ya se han inscrito para participar en los actos multitudinarios programados en distintas ciudades. La organización espera que la asistencia final sea aún mayor debido a la llegada de peregrinos y visitantes que acudirán sin inscripción previa.