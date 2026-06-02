En España, el número de amas de casa ha disminuido drásticamente en las últimas dos décadas. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2002 había cinco millones de personas en esta situación y en la actualidad ese número se ha reducido a tan solo 2,8 millones. Este cambio refleja una transformación estructural y laboral dentro del país.

Sin embargo, todavía son muchas las personas que sostienen sus hogares sin recibir salario ni reconocimiento legal o social por su labor. Las tareas domésticas como cuidar a los hijos, atender a personas mayores, limpiar o cocinar son fundamentales para mantener el equilibrio en una familia.

Como consecuencia de que ser ama de casa no es considerado como una forma legítima de empleo, muchas de estas personas llegan a la vejez sin derecho a una pensión contributiva, al no haber cotizado a la Seguridad Social. Sin embargo, una alternativa para este inconveniente son las pensiones no contributivas.

Qué son las pensiones no contributivas en España

Las pensiones no contributivas constituyen un instrumento del Estado destinado a asistir a las personas que se hallan en situación de vulnerabilidad económica y que no cumplen con los criterios necesarios para acceder a una pensión contributiva. Estas son prestaciones económicas que el Estado proporciona a individuos que no han cotizado lo suficiente o que, en su totalidad, nunca lo hicieron.

Su propósito radica en asegurar un ingreso mínimo que permita satisfacer las necesidades básicas y prevenir las situaciones de exclusión social en la tercera edad o en circunstancias de discapacidad. Durante el año 2024, la cuantía de pensión no contributiva se incrementó hasta los 7250,60 euros anuales, lo que equivale a 14 pagos de 517,90 euros cada uno.

Dichas cantidades no son invariables y pueden ser modificadas según las diferentes circunstancias familiares y personales del solicitante. No obstante, estas pensiones no se otorgan de forma automática; para acceder a ellas, es imperativo cumplir con una serie de requisitos y llevar a cabo el trámite correspondiente para su solicitud.

El Gobierno confirmó una pensión mensual para todas las amas de casa que cumplan con este requisito.

Guía para cobrar la pensión como ama de casa

Uno de los colectivos que más podría beneficiarse de las pensiones no contributivas son las amas de casa, particularmente aquellos ciudadanos que, por motivos sociales o familiares, dedicaron su vida al trabajo doméstico sin remuneración.

Para acceder a esta ayuda, las amas de casa deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente que regula este tipo de prestaciones económicas.

Edad: qué es, cómo se calcula y por qué importa

El solicitante debe cumplir con la edad mínima de 65 años al momento de presentar la solicitud.

El límite de ingresos anuales está determinado por la cantidad de personas que convivan en el hogar.

En el caso de que la solicitante viva en soledad, el máximo permitido asciende a 7.250,60 euros.

Si se convive con otra persona, el monto ascenderá a 12.326,02 euros.

Para tres personas, el límite se incrementa hasta 17.401,44 euros.

Si hay cuatro o más miembros en la vivienda, el tope máximo será de 21.032,08 euros.

Estos parámetros son esenciales para asegurar la adecuada distribución de recursos y beneficios.

En situaciones donde el solicitante resida en el mismo hogar con ascendientes o descendientes directos, como hijos o padres, los límites económicos se incrementarán significativamente.

Si hay dos personas en el hogar, el monto alcanza los 28.834,30 euros anuales.

En caso de ser tres, el umbral sube hasta los 40.707,25 euros.

Si son cuatro o más, el tope será de 52.580,20 euros al año.

Al ser una pensión no contributiva, no dependerá directamente del Estado sino de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el ciudadano deberá solicitarlo en la página específica de la comunidad autónoma que habite.

También se deberá probar la cantidad de personas que convivan en la casa del solicitante para poder delimitar los fondos máximos. Una vez hecha la solicitud, los plazos para la resolución pueden ser de entre 3 a 6 meses.

Cada una de las comunidades tendrá un formulario o procedimiento diferente, por lo que la manera de hacerlo y los pasos dependerán de cada web. Sin embargo, en todas se encontrará un formulario para realizar la solicitud, que se deberá completar con toda la documentación correspondiente.