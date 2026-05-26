El presidente de Castilla-La Mancha pide elecciones inmediatas a Pedro Sánchez: “Es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia”. (Fuente: EFE).

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo central debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones, y ha advertido de que su partido está en el “momento de mayor riesgo” de toda la democracia.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha inaugurado un campo de fútbol de césped artificial, el presidente castellanomanchego ha considerado que la imputación de Rodríguez Zapatero es “una prueba enorme” para el partido y sobre todo para quienes, como él, han depositado “mucha confianza en determinadas personas.

“Pienso que este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados”, ha afirmado García-Page, que ha añadido que más que preocupados, los socialistas pueden estar “enormemente decepcionados”.

Vox acusa a González y Page de blanquear al PSOE: “Si tuvieran dignidad, romperían el carné”

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado este martes al expresidente del Gobierno Felipe González y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, de “blanquear” al PSOE y ha dicho que “si hubieran tenido dignidad, habrían roto el carné” socialista.

Millán ha criticado a ambos dirigentes en una rueda de prensa al ser preguntada por las palabras de este lunes de González sobre que debería haber elecciones generales este 2026 y que la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra “nos afecta como país, como partido y como personas”.

“Todos los que están ahí contribuyen, en una medida o en otra, a blanquear al Partido Socialista, ya sea haciendo de ‘poli’ bueno o de ‘poli’ malo, que es lo que vienen haciendo los ‘pages’”, ha advertido la diputada.

Ha incidido en que la “corrupción” que, en su opinión, afecta a Zapatero no podría entenderse sin el Gobierno y ha subrayado que “ ahí está la clave de todo: todos los implicados en los casos que conocemos tienen como punto de partida a (Pedro) Sánchez ”.

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán acusa a González y Page de blanquear al PSOE. Fuente: EFE ZIPI

“Hay que combatir al Gobierno desde todos los frentes”

Según Millán, el sumario judicial sobre Zapatero es “la punta del iceberg de una red transnacional de corrupción envuelta en la bandera de la Internacional Socialista”, así como de “una enorme trama de corrupción que no podría darse sin el actual Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez”.

Por eso, ha vuelto a pedir elecciones anticipadas, lo que, ha puntualizado, no significa que rechacen ahora la moción de censura, como Vox ha reclamado reiteradamente al PP.

En ese sentido, ha insistido en que hay que combatir al Gobierno desde todos los frentes y ha criticado, en este sentido, que el presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno, diga que “ojalá tuviéramos aquí un pacto como el de Bruselas con el Partido Socialista”.

Millán criticó a Juanma Moreno por pedir "un pacto como el de Bruselas con el Partido Socialista". EFE

Millán exige romper los pactos del PP con el PSOE

“ Nosotros no descartamos absolutamente. Hay muchas armas con las que desgastar a este Gobierno y echarle lo antes posible. Está la moción de censura, pero también está la ruptura de todos los pactos que mantiene el PP con el Partido Socialista, por ejemplo ”, ha concluido Millán.

Por su parte, el presidente en funciones de Andalucía y corresponsable del Comité de las Regiones de la Unión Europea dijo este lunes en el acto de entrega del Premio Europeo Carlos V que le daba mucha pena que no se pueda ver en España un entendimiento entre fuerzas dispares como el que se da en Europa entre el PP y el PSOE.