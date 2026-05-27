Mientras el Gobierno está en crisis, el PSOE trata de influir dentro de Andalucía y Castilla y León

La actualidad política española se traslada a los tableros autonómicos en un escenario fuertemente condicionado por la situación del Gobierno central. Precisamente, el PSOE es protagonista tanto en Andalucía como en Castilla y León.

Tanto el caso Leire como el registro de la Unidad Central Operativa (UCO) en Ferraz están afectando al entorno del presidente Pedro Sánchez. Es por esto que su partido insiste en estrategias en territorio andaluz y castellanoleonés.

El PSOE quiere pactar con Moreno en Andalucía pero Vox se antepone

En Andalucía, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, que renuncie públicamente a pactar con el PSOE tras quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta.

A través de la red social X, Gavira ha pedido formalmente al líder popular que “descuelgue el teléfono y se siente a negociar con Vox”, recordando que sus 15 diputados “son los que pueden” hacer posible su reelección.

El dirigente de Vox ha emplazado a Moreno a que “salga del lío en el que se ha metido” y descarte cualquier entendimiento con un PSOE que, según denunció, “ha visto cómo la UCO registraba su sede” central este miércoles en el marco del caso Leire, acusando a los socialistas de representar una “mafia y corrupción” que “repugnan y avergüenzan a millones de españoles”.

El PSOE presiona en Castilla y León

Paralelamente, en Castilla y León, el PSOE ha decidido pasar a la ofensiva institucional tras 72 días de parálisis postelectoral. El secretario general de los socialistas en la comunidad, Carlos Martínez, ha anunciado el registro de una petición para convocar de manera inmediata un pleno de investidura, criticando con dureza que Alfonso Fernández Mañueco “no gobierna ni deja gobernar”.

Martínez ha afeado los recientes viajes del presidente en funciones, señalando que “estamos viendo que el señor Mañueco prefiere irse de senderismo con su hermana Ayuso y olvidar la encomienda que tiene de una parte importante de la sociedad de Castilla y León”.

De esta manera, justificó la vía parlamentaria de urgencia porque no se pueden “permitir el lujo de perder un instrumento más en lo que es la configuración del nuevo gobierno, no podemos esperar ni un minuto más en la adopción de medidas que hagan frente a los diferentes retos que tenemos”.

El PP le respondió al PSOE

La respuesta del Partido Popular castellano y leonés no se ha hecho esperar. Su portavoz parlamentaria, Leticia García, ha tildado la maniobra de ser una mera “cortina de humo en el peor día posible para el PSOE” debido a las investigaciones judiciales en Ferraz.

García restó validez a la iniciativa de la oposición afirmando tajantemente: “Al Partido Socialista le digo: tranquilos, que se centren en su casa, que bastantes problemas tienen. El pleno de investidura evidentemente se va a celebrar, con o sin su escrito, que tiene una eficacia cero y una relevancia cero”, zanjando que la agenda del socialismo ahora mismo “marca la UCO” y que deberían dar explicaciones “por la corrupción del Partido Socialista y de Zapatero”. Fuente: EFE.