Sumar pide que la justicia investigue el caso Leire “hasta el final” y carga contra Feijóo

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, reclamó este jueves que los jueces y los tribunales hagan su trabajo e investiguen todo lo relacionado con el caso Leire Díez hasta llegar “al final”. Lo hizo en una entrevista en TVE en la que no solo exigió transparencia judicial sino que aprovechó para lanzar un golpe directo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“Lo que queremos es que los jueces y los tribunales puedan hacer su trabajo, que se llegue hasta el final, y que se investigue todo por el lado que corresponde a la justicia”, afirmó la portavoz.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. Fuente: EFE.

La exigencia de Sumar al PSOE y la comparecencia de Sánchez

Martínez Barbero recordó que Sumar ya ha exigido al PSOE que se den explicaciones “al más alto nivel” sobre los casos judiciales que afectan al partido y al Gobierno. Como resultado de esa presión, anunció que han conseguido que el presidente Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para hablar de los “múltiples casos” que han salido a la luz en las últimas semanas.

La intervención de Sumar confirma la tensión interna que atraviesa el Gobierno de coalición. Mientras el PSOE insiste en la presunción de inocencia y en no comentar los sumarios, su socio de Gobierno exige explicaciones públicas y apoya abiertamente que la justicia profundice en todas las líneas de investigación.

Las críticas de Sumar a Feijóo en el marco del caso Leire. EFE

El dardo a Feijóo: “Sabe quién es ‘the one’ pero no sabe quién es ‘M. Rajoy’”

El momento más político de la intervención llegó cuando Martínez Barbero respondió a las declaraciones del líder del PP sobre el caso Leire. Feijóo había utilizado el término “the one” que aparece en el sumario para atacar al Gobierno, lo que la portavoz de Sumar utilizó como punto de comparación con otro caso judicial que afectó al propio PP.

“Estamos sorprendidas de que Feijóo tenga clarísimo quién es ‘the one’ cuando aún no sabe quién es ‘M. Rajoy’”, dijo, en referencia directa a la anotación que aparecía en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas y que nunca fue aclarada públicamente por los dirigentes populares.

La tesis de Sumar: una operación para desestabilizar el Gobierno

Al ser preguntada sobre si cree que puede existir una maniobra coordinada para echar del poder al Gobierno de coalición, Martínez Barbero fue clara: “Hay una derecha y una ultraderecha que está utilizando todos los medios a su disposición para intentar desestabilizar” el Ejecutivo.

Para avalar esa tesis, recordó las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar, que en declaraciones recientes dijo que “quien puede hacer que haga”, una frase que la portavoz de Sumar calificó como “una llamada a la acción que, sin duda, están ejerciendo continuamente”.

Con información de: EFE