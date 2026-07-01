Sumar mueve ficha y amenaza con llevar la prórroga del alquiler al Congreso “las veces que haga falta”. Fuente: EFE.

En un contexto de crisis de vivienda en España, marcado por el desequilibrio entre la oferta y la demanda y por un déficit estimado de entre 700.000 y 750.000 viviendas, el Gobierno de coalición prepara un nuevo real decreto-ley con medidas en materia habitacional.

El paquete incluiría la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la obligatoriedad de formalizar los contratos por escrito, incentivos fiscales para propietarios que bajen los precios y una subida del IVA al 21% para los pisos turísticos.

En este contexto, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y dirigente de Sumar, afirmó que insistirán con la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler en el Congreso de los Diputados “las veces que haga falta hasta que el derecho a la vivienda se abra paso en este país”.

La visión de Sumar sobre la inclusión de la prórroga del alquiler en un nuevo decreto de vivienda

Según información provista por EFE, el ministro calificó de “extraordinaria” la noticia de que se vaya a incluir nuevamente la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler en un real decreto-ley que el Gobierno espera aprobar en julio.

Sumar mueve ficha y amenaza con llevar la prórroga del alquiler al Congreso “las veces que haga falta”. Fuente: EFE. EFE

Asimismo, subrayó que, al momento de discutir la medida en el Congreso de los Diputados, “costó mucho, muchísimo y se hizo contra viento y marea”, debido a la necesidad de priorizar la defensa de 3 millones de inquilinos a los que se les vencía el contrato y que, según señaló, podían enfrentarse a subidas del 50%, 60% o 70% en los precios del alquiler.

De esta manera, el funcionario y miembro de Sumar remarcó que su espacio ya había advertido que esa discusión no estaba cerrada y que volverían a llevar la propuesta al Congreso “las veces que hiciera falta”.

Qué otras medidas incluiría el nuevo decreto de vivienda

Por otro lado, Bustinduy destacó la inclusión de otras medidas “por las que llevamos peleando muchísimo tiempo”, como la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones. Según el ministro, este tipo de contratos se utiliza en algunos casos para eludir la normativa del alquiler habitual y aumentar la rentabilidad de las viviendas.

El paquete también incluiría la aplicación de un IVA del 21% a los pisos turísticos, una medida con la que el Gobierno busca desincentivar el uso turístico de viviendas en zonas tensionadas y favorecer su incorporación al mercado residencial.

Asimismo, Bustinduy consideró que la crisis de vivienda es el principal problema que afecta a las clases trabajadoras en España. En ese sentido, acusó a PP y Vox de votar en contra de los intereses de sus propios votantes y de favorecer, según sus palabras, a “un puñado de agentes especuladores”.

Qué falta para que la prórroga de los alquileres entre en vigor

El hecho de que la prórroga de los alquileres vuelva a incluirse en el nuevo decreto de vivienda no implica que la medida ya esté definitivamente aprobada. Primero deberá recibir luz verde del Consejo de Ministros y, posteriormente, ser convalidada por el Congreso de los Diputados.

Sumar mueve ficha y amenaza con llevar la prórroga del alquiler al Congreso “las veces que haga falta”. Fuente: Freepik. Freepik

Si logra apoyo parlamentario, la prórroga extraordinaria funcionaría como una protección adicional para inquilinos cuyos contratos están por vencer. El punto clave es que la medida podría permitirles extender sus contratos y evitar subidas abruptas del alquiler, aunque su aplicación dependerá del texto final que apruebe el Gobierno y de la posterior convalidación parlamentaria.