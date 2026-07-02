Yolanda Díaz pone distancia con Sumar y se mantiene firme con el Gobierno: no integrará la nueva lista. Fuente: EFE.

Movimiento Sumar, la formación política que integra el Gobierno de coalición junto al PSOE en España, afronta una nueva etapa interna tras meses de tensiones, renuncias y disputas por el rumbo de la formación.

La única candidatura registrada para renovar su dirección está encabezada por Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez y se someterá a ratificación en la asamblea extraordinaria prevista para el próximo 11 de julio.

Una de las ausencias más destacadas es la de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y fundadora de Movimiento Sumar. Su decisión de no integrarse en la nueva dirección refuerza el distanciamiento que mantiene con la estructura orgánica del partido, aunque continúa formando parte de la organización como militante.

La vicepresidenta ya había renunciado al liderazgo de Sumar en junio de 2024, después de los resultados obtenidos en las elecciones al Parlamento Europeo. Sin embargo, su ausencia de la nueva candidatura supone un nuevo paso en su retirada de la primera línea partidista.

El distanciamiento progresivo de Yolanda Díaz con Movimiento Sumar

La ausencia de Díaz en la candidatura al Grupo de Coordinación de Movimiento Sumar, el máximo órgano de dirección entre asambleas, era previsible, ya que la vicepresidenta se ha ido distanciando paulatinamente del partido que fundó en 2023.

En junio de 2024, renunció a la coordinación de Movimiento Sumar después de los malos resultados en las elecciones europeas, en las que la formación consiguió tres escaños. Tampoco asistió a la asamblea celebrada en marzo de 2025, en la que Lara Hernández y Carlos Martín fueron elegidos para coordinar el movimiento.

Yolanda Díaz pone distancia con Sumar y se mantiene firme con el Gobierno: no integrará la nueva lista. Fuente: EFE. EFE

Aunque Díaz forma parte de la ejecutiva como invitada permanente, no suele acudir a las reuniones porque no ocupa actualmente un cargo orgánico. No obstante, fuentes de su entorno precisaron a EFE que continúa siendo militante del partido.

Asimismo, en febrero de este año anunció que no volverá a presentarse como candidata en las próximas elecciones generales. Pese a esta decisión, aseguró que mantendrá sus responsabilidades en el Ejecutivo y cumplirá su mandato dentro del Gobierno de coalición hasta el final de la legislatura.

Quiénes encabezan la lista de la nueva dirección de Movimiento Sumar

La candidatura para renovar la dirección de Movimiento Sumar está encabezada por la portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. Ambas serán previsiblemente elegidas como nuevas líderes del partido, que recuperará un modelo de dirección compartida.

Barbero y Martínez sustituirán a la hasta ahora líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, quien anunció que abandonaba sus cargos y la militancia del partido. La dirigente denunció haber sido víctima de una “campaña de desprestigio” impulsada por el sector crítico, que asumirá ahora la conducción de la formación.

A diferencia de Díaz, el ministro de Cultura y actual portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, sí forma parte de la nueva candidatura.

Entre los 65 integrantes de la lista también destacan otras ausencias relevantes, como las del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y los diputados Txema Guijarro, Manuel Lago y Agustín Santos. Tampoco figura Carlos Martín, quien fue elegido coordinador junto a Lara Hernández en marzo de 2025, pero renunció poco después.

A pesar de las divisiones internas y de la ausencia de varias figuras destacadas, fuentes de la candidatura, denominada “Sumar para gobernar”, señalaron a EFE que se trata de “una lista unitaria que recoge la diversidad del conjunto de la organización”.

Qué cargos faltan definirse en la nueva dirección de Movimiento Sumar

Hasta el momento, los integrantes de la candidatura fueron presentados por orden alfabético, con la excepción de Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, que encabezan la lista. Todavía queda por definir qué responsabilidades ocupará cada integrante dentro de la futura ejecutiva.

En la candidatura aparecen diputadas autonómicas como Esperanza Gómez, de Por Andalucía, y representantes en el Congreso como Lander Martínez, Laura Vergara y Viviane Ogou.

Yolanda Díaz pone distancia con Sumar y se mantiene firme con el Gobierno: no integrará la nueva lista. Fuente: EFE. EFE

También figuran la actual secretaria de Feminismos y LGTBIQA+, Amanda Andrades; la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil de Reboleño; y especialistas en distintas áreas, como el experto en vivienda Javier Burón.

La asamblea extraordinaria del próximo 11 de julio formalizará el relevo en la dirección y permitirá conocer la distribución definitiva de los cargos. Mientras Yolanda Díaz continuará en el Gobierno y como militante, su ausencia de la candidatura confirma su retirada de la conducción orgánica y deja la reorganización del partido en manos de un nuevo liderazgo compartido.