El mapa de la izquierda española vuelve a moverse. En un contexto de desgaste del Gobierno de coalición y de reordenamiento interno en el espacio progresista, varias formaciones han decidido dar un paso más en la búsqueda de una estructura común que les permita concurrir juntas a futuras citas electorales. Sumar, Izquierda Unida (IU), Más Madrid y los Comunes han confirmado que el próximo 21 de febrero presentarán en Madrid una nueva alianza de izquierda, concebida como un proyecto abierto, estable y con ambición de perdurar más allá de una convocatoria concreta. La iniciativa llega en un momento de debate interno, críticas de la oposición y distancias aún visibles con Podemos. El anuncio oficial confirma que las cuatro formaciones trabajan desde hace meses en la creación de un espacio compartido que permita “construir un proyecto sólido y confiable a lo largo del tiempo”, según explican fuentes de los partidos implicados. El acto del 21 de febrero será el primer paso público de ese proceso, que aspira a consolidar una izquierda “transformadora y plurinacional”. Desde IU, su coordinador general, Antonio Maíllo, subrayó la idea de unidad como eje central del proyecto. “Nadie solo es suficiente”, afirmó, defendiendo que la alianza debe ser entendida como “un abrazo a todos” y como una forma de “reactualizar y renovar un contrato social con la gente progresista de izquierda”. Maíllo insistió en que el objetivo es ofrecer “seguridad, certidumbre y esperanza” a millones de personas que no quieren resignarse a un escenario de avance de la extrema derecha. En su discurso, la metáfora de la construcción fue clave: “Las buenas casas empiezan por los cimientos”, en referencia a las organizaciones políticas y sociales que deben sostener el nuevo espacio. Uno de los interrogantes que sobrevuelan el lanzamiento de la alianza es el liderazgo. En Sumar consideran que Yolanda Díaz sigue siendo la figura central del espacio. Así lo expresó la portavoz parlamentaria del partido, Verónica Martínez Barbero, quien afirmó que Díaz es “la referente natural del espacio” y que lo fue en las elecciones del 23J y “lo sigue siendo”. No obstante, desde IU se deslizan matices. Maíllo ha apostado por un liderazgo más coral y ha señalado que el debate sobre quién “abre y cierra las puertas” llegará después, una vez asentados los cimientos del proyecto. Esta diferencia de enfoques refleja que la alianza nace con voluntad integradora, pero también con debates aún abiertos. La incógnita sobre el papel exacto de Díaz se mantiene, ya que la vicepresidenta segunda no ha aclarado públicamente si está dispuesta a repetir como candidata en las próximas elecciones generales, previstas para 2027. La presentación de la nueva alianza también ha servido para evidenciar las fracturas dentro del espacio de la izquierda. Podemos ha reiterado su rechazo a volver a concurrir en coalición con Sumar. Su líder, Ione Belarra, afirmó que su partido no quiere entrar en “cuestiones internas de Sumar”, aunque sí tendió la mano a IU para “reconstruir la izquierda de transformación” que existía con Unidas Podemos. Desde Podemos sostienen que Sumar no representa ese modelo de izquierda transformadora y lo consideran una operación política “plegada a los intereses del PSOE”. Aun así, dejan abierta la puerta a alianzas amplias en las que IU sí tendría cabida. El anuncio también provocó una reacción inmediata de la oposición. Vox calificó la alianza de “patética” y de intento de “reflotar un proyecto fracasado”, en palabras de su portavoz parlamentaria Pepa Millán. Desde el PP, Cuca Gamarra comparó la iniciativa con “los músicos del Titanic”, acusando a la izquierda de tratar de “aguantar un poco más”. Pese a las críticas externas y a las distancias internas, Sumar, IU, Más Madrid y Comunes defienden que este movimiento es solo el inicio de un proceso más amplio. Un proyecto que, según sus impulsores, pretende ir más allá de las siglas y ofrecer una alternativa reconocible y estable para el electorado de izquierdas en España.