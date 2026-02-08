El PP ha ganado las elecciones autonómicas de este domingo en Aragón con 26 escaños, pero se ha dejado dos diputados y seguirá dependiendo, aún más, de Vox, que duplica su fuerza con 14 parlamentarios, mientras que el PSOE cae a su suelo histórico, con 18 diputados, con más del 95 por ciento escrutado. El presidente Jorge Azcón ha convocado elecciones anticipadas en Aragón, que por primera vez en su historia ha votado en solitario, cuando no llegó a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2026, pero su objetivo de no depender del partido de Santiago Abascal no se ha cumplido. Por su parte, CHA ha logrado un buen resultado, al pasar de 3 a 6 escaños, mientras que Aragón-Teruel Existe obtiene 2 diputados frente a los 3 actuales, e Izquierda Unida-Movimiento Sumar mantiene uno. A su vez, el Partido Aragonés y Podemos pierden su representación en el Parlamento autonómico, con la mitad escrutada. Un total de 1.036.325 aragoneses han sido llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas, a las 9.00 horas, para que la ciudadanía elija a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de la autonomía. La mayoría de los aragoneses llamados a las urnas, 991.892, son residentes en la comunidad, mientras que el censo de los que viven fuera de España -el denominado voto CERA-, en 130 países, asciende a 44.433. En ese contexto, los aragoneses han acudido a las urnas dos años y medio después de los comicios de mayo de 2023, adelantados por el presidente y candidato popular, Jorge Azcón, después de no alcanzar un acuerdo presupuestario con Vox por segundo año consecutivo. Los 731 municipios aragoneses han abierto 997 locales electorales (467 en Zaragoza, 255 en Huesca y 275 en Teruel), y 2213 mesas (1482 en Zaragoza, 403 en Huesca y 328 en Teruel). En total, catorce candidaturas se presentaron por Zaragoza y Huesca y doce por la de Teruel para conseguir algún escaño en un Parlamento que hasta el momento contaba con 28 parlamentarios del PP, 23 del PSOE, 7 de Vox, 3 de CHA, 3 de Teruel Existe, 1 de Podemos, 1 de IU y 1 del PAR.