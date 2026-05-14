Este jueves, 14 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 86.024 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,21%. La cotización del Euro frente al rublo ruso muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.63% y en el último año acumula -7.61%. La cotización del rublo hoy ha mostrado una tendencia claramente positiva en comparación con los días anteriores, ya que en los últimos nueve días ha tenido un desempeño ascendente. Este comportamiento sugiere una recuperación en el valor de la moneda, impulsada por diversos factores económicos y de mercado. Sin embargo, es crucial monitorear esta tendencia a corto plazo, ya que el contexto económico global puede influir significativamente en su estabilidad. Mantenerse atento a futuros cambios es esencial para entender cómo se desarrollará la cotización del rublo. La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso, con un 2.82%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 13.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 86 RUB, según los últimos datos registrados.