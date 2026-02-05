La política madrileña sumó este jueves un nuevo foco de tensión tras las declaraciones del secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López. Quien reclamó ceses inmediatos en el Partido Popular regional por la gestión de un presunto caso de acoso sexual y laboral que involucra al alcalde de Móstoles. Según López, la gravedad del caso exige decisiones “ya”, al sostener que la denuncia fue conocida por la dirección del PP de Madrid y que se habría instado a la denunciante a no acudir a la Justicia. El dirigente socialista cuestionó el discurso del PP sobre la presunción de inocencia y acusó a la formación de aplicar criterios distintos según el partido implicado. En ese marco, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública apuntó contra el liderazgo nacional del PP y reclamó responsabilidades políticas tanto al alcalde como a la dirección autonómica. A su entender, el contraste con la respuesta del PSOE ante denuncias similares resulta “evidente”. López pidió la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y exigió ceses en la estructura del PP madrileño. En sus declaraciones, mencionó a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y a dirigentes de su entorno, a quienes responsabilizó por una supuesta falta de actuación ante la denuncia. El líder del PSOE-M sostuvo que la información publicada describe una cadena de decisiones que, de confirmarse, implicaría una conducta incompatible con los estándares institucionales. Además, López criticó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por respaldar a la dirección madrileña. A su juicio, ese apoyo contradice posiciones previas del partido cuando los señalados pertenecían a otras fuerzas políticas. Bautista rechazó de plano las acusaciones y descartó su dimisión. En una comparecencia pública en el Ayuntamiento, acompañado por su equipo, negó cualquier conducta de acoso y afirmó que su partido le transmitió respaldo. El alcalde situó el origen del conflicto en desacuerdos políticos tras las elecciones municipales de 2023. Según su versión, la exconcejala aspiraba a cargos que no le fueron asignados y, tras esas diferencias, se produjeron quejas internas que luego derivaron en la actual controversia. Bautista remarcó que el Comité de Derechos y Garantías del PP solicitó pruebas y, al no encontrarlas, cerró el caso. También dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales para defender su honor, al tiempo que apeló a la presunción de inocencia como principio rector ante una acusación que, sostiene, carece de sustento judicial.