En esta noticia ¿Por qué Vox no se unirá al PP para las próximas elecciones?

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha advertido este miércoles que la unidad de la derecha es una “quimera”, principalmente por culpa del PP. En su intervención en Madrid Foro Empresarial, Abascal ha desechado así la idea propuesta desde algunos sectores de que el PP y Vox vayan juntos en las elecciones generales para evitar un nuevo gobierno de la izquierda.

Según el dirigente, Vox tiene la intención de gobernar y “no hemos venido para vegetar”. A su vez, el político ha reiterado su voluntad de entrar a la Junta de Extremadura. Abascal ha insistido en que no se presentan para molestar o denunciar, ni para que “unos señores sienten el culo en unos sillones” sin cambiar el rumbo de las políticas.

“De lo contrario no nos lo perdonarían ni nos lo perdonaríamos”, ha destacado en alusión a las negociaciones para una nueva investidura como presidenta de Extremadura de la popular María Guardiola.

La candidata del PP María Guardiola Eduardo Villanueva

¿Por qué Vox no se unirá al PP para las próximas elecciones?

Según Abascal, entre Vox y PP suman cerca del 60% de los votos en la comunidad extremeña y ha utilizado la oportunidad para criticar que los populares tengan distintas opiniones según los territorios. Es por eso que no ve posible la unidad de la derecha, ya que para ello “los primeros que tienen que unirse son los del PP”.

El presidente de Vox ha explicado que, aunque parece que su partido tenga muchas peleas, el mensaje es uno. Mientras tanto, el PP parece estar unido, pero tener a la vez 17 discusiones diferentes.

Sumado a estos factores, Abascal ha puesto en duda la unión, ya que el PP y Vox no son lo mismo y porque en el pasado la derecha ya estuvo unida en algunos sitios del país, pero no fue capaz de subir al poder.

También lo considera complicado porque, desde el punto de vista de la negociación, el PP siempre se muestra “muy duro” con Vox, a diferencia de con otras formaciones como el PSOE o los nacionalistas, con los que es un “partido flojo”. “Puede negociar con Pujol, con los socialistas..., pero con nosotros se le hace cuesta arriba”, ha sentenciado.

La división entre el PP y Vox de cara a las elecciones. (Fuente: archivo)

Con información de: EFE