Financiación autonómica | Feijóo rechaza el plan de Pedro Sánchez: “Retire este proyecto y nos ponemos a hablar”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha rodeado este domingo de sus barones para pedir al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que retire su nuevo proyecto de financiación autonómica y se siente con el PP a dialogar para crear una nueva propuesta en la que participen todas las comunidades.

Según EFE, un día antes de su encuentro con Sánchez en Moncloa, Feijóo ha reunido en Zaragoza a los presidentes autonómicos del PP y a los líderes del partido en las comunidades en las que no gobierna para firmar la ‘Declaración de Zaragoza’ y dar una imagen de unidad frente al Gobierno.

¿Qué dijo Feijóo en su discurso?

“Reinicie usted, retire este proyecto, retire este sistema y nos ponemos a hablar”, ha apuntado, minutos después de que los barones desfilaran para estampar su firma en el documento, que es principalmente un texto de rechazo a la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno Sánchez, adelantada la semana pasada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que dará a Cataluña alrededor de 4700 millones de euros adicionales.

En su discurso Feijóo ha acusado a Sánchez de utilizar el tema de la financiación autonómica para potenciar el “enfrentamiento”, que es “su única estrategia de supervivencia política”, ha dicho.

Todo ello cuando lo necesario no es “chocar entre partidos”, sino que hay que sentar a los presidentes autonómicos y buscar un sistema que no sea “un reparto de premios y castigos”.

Feijóo se apoya en sus barones para rechazar el plan de financiación autonómica de Sánchez. Fuente: EFE J.J.Guillen

¿Qué dice Feijóo sobre Junqueras para ser ministro de Hacienda?

Feijóo ha subrayado que Junqueras está “inhabilitado por malversar públicos” y no gobierna en ninguna comunidad, por lo que “no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes”, y en cambio Pedro Sánchez le ha “nombrado ministro de Hacienda”.

“ Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes, tampoco tiene el derecho a repartir el dinero de los españoles ”, ha enfatizado Feijóo, quien ha reafirmado su apoyo “firme” al pueblo de Cataluña.

“No estamos aquí contra Cataluña, estamos aquí en favor de los catalanes”, ha dicho el líder del PP, quien ha acusado a los separatistas y a Sánchez de utilizar y creerse que Cataluña es suya.

En este sentido ha dicho que Sánchez “compra el proyecto independentista a cambio de seguir en la Moncloa”. “ No es por principios, es por poder ”, ha dicho el líder del PP. Según Feijóo, en España a día de hoy no hay un nuevo modelo de financiación porque no hay “un presidente de gobierno libre” sino que está “maniatado” por los partidos separatistas.

Feijóo dice que Junqueras está inhabilitado pero Sánchez le hace "ministro de Hacienda. (Fuente: EFE / Zipi Aragón)

¿De qué trata la ‘Declaración de Zaragoza’?

En su discurso el líder del PP ha dicho que está convencido de que “cada frase” de la declaración de Zaragoza sería suscrita por “todos los presidentes” de las comunidades autónomas de España, incluso por los que no son del PP. “ ¿Le parece bien al señor (Adrián) Barbón y al señor (Emiliano García) Page que Junqueras decida sobre la financiación de Asturias y de Castilla la Mancha? ”, ha preguntado.

El llamamiento a rebelarse contra la propuesta de Sánchez que presentó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es uno de los 19 puntos de la ‘Declaración de Zaragoza’, un texto de cinco páginas que contiene líneas generales y no aporta cifras ni cálculos numéricos. “ Queremos invitar a todos los presidentes autonómicos de otros partidos a sumarse con una postura de unidad , que persigue algo tan sencillo como evitar que, una vez más, se reviente la igualdad y se construya un nuevo muro entre españoles” , apunta el texto.

Acompañado en el escenario de todos los barones del partido, entre ellos la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso o el de Andalucía Juanma Moreno, Feijóo ha defendido el papel de las comunidades autónomas como la “salvaguarda” de la unidad de España frente a los que “trabajan” para dividir al país.