El PP insiste en convocar a elecciones por los casos de “extrema gravedad” y el “clima de corrupción” del PSOE

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, afirmó este viernes que España atraviesa una situación de “extrema gravedad” tras la difusión de los sumarios vinculados a procesos judiciales que afectan al PSOE. En este contexto, reiteró la necesidad de convocar elecciones.

Durante declaraciones a la prensa en Las Palmas de Gran Canaria, Fúnez sostuvo que el Gobierno debería haber presentado su dimisión y disuelto las Cortes para permitir que la ciudadanía se exprese.

En ese sentido, subrayó que desde su partido es lo que “pedimos desde el PP para que los españoles sean los que hablen cuando se está denigrando el Estado de derecho: eso es lo que se hubiese hecho en cualquier país -ha dicho-”.

Los cuestionamientos del PP sobre el caso Leire

La dirigente también señaló que “un país como el nuestro no se puede permitir que haya personas que estén buscando pruebas falsas y creando tramas para atacar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, en referencia al denominado caso Leire.

El PP insiste en convocar a elecciones por los casos de “extrema gravedad” y el “clima de corrupción” del PSOE EFE

En la misma línea, agregó: “Cuando un partido político llega al Gobierno, no está para tapar determinadas tramas y supuestos casos de corrupción, sino que lo que tiene que hacer es trabajar para que se cumpla la ley y respaldar a sus instituciones y fuerzas y cuerpos de seguridad”.

El PP criticó la gestión del presidente Sánchez

Fúnez remarcó que “no estamos ante una trama, sino ante un clima de corrupción”, y calificó como “una preocupación” que el presidente Pedro Sánchez asegure no tener conocimiento sobre la situación, considerando grave que desconozca “de lo que estaba rodeado”.

Además, según EFE, indicó que solicitar confianza en el PSOE supone “un acto de fe porque los hechos dicen lo contrario a lo que afirman ante los medios de comunicación”. A su vez, insistió en que “los hechos están negando, están poniendo en duda las palabras del presidente del Gobierno”.

La representante del PP también cuestionó que Sánchez defienda la “honorabilidad del PSOE”, señalando que lo prioritario debería ser proteger la “honorabilidad de las instituciones”, que, según su visión, han sido vulneradas.

Estas declaraciones tuvieron lugar en el marco de un encuentro con miembros de la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral-Abilap, donde también se trataron distintos temas, entre ellos el Plan Nacional de Salud Mental impulsado por el PP.